Franz Wagner toujours incertain pour les phases finales…

Au regard des résultats de l’Allemagne, toujours invaincue dans cette Coupe du monde (5-0), on en aurait presque oublié qu’elle évolue depuis quatre matchs sans Franz Wagner, son habituel ailier titulaire.

Touché à la cheville contre le Japon en ouverture, même si l’optimisme était de mise après coup, le joueur du Magic est préservé depuis sans que ça n’ait d’influence sur les résultats de la Nationalmannschaft. Mais à l’approche du quart de finale contre la Lettonie, on ignore encore s’il prendra part à cette phase à élimination directe…

« Il ne s’est toujours pas entraîné collectivement, à cinq-contre-cinq ou avec contact », a indiqué dans la journée Gordon Herbert, son sélectionneur. « Nous allons observer sa situation demain et le staff médical prendra une décision mercredi. Nous avançons au jour le jour, nous devons voir comment se sent sa cheville demain matin, s’il est capable [de s’entraîner] ou non, et nous verrons ensuite. C’est un processus. Mais il veut jouer, il est assez frustré et déçu de ne pas pouvoir le faire. »

Isaac Bonga à la rescousse

En l’absence de Franz Wagner, tout de même aperçu à l’entraînement aujourd’hui, c’est Isaac Bonga, l’ancien joueur des Lakers, des Wizards et des Raptors, qui l’a remplacé au pied levé : 9.8 points, 2.6 rebonds et 2.0 passes de moyenne.

« Isaac a particulièrement haussé son niveau de jeu », juge ainsi Gordon Herbert. « Les blessures créent des opportunités et il en a vraiment profité. C’est aussi le cas de Dennis [Schröder]. La blessure de Franz est vraiment difficile à accepter, mais ça a permis à d’autres joueurs de se montrer. En espérant que lorsqu’il reviendra, nous serons encore plus forts. »

Favorite de son quart de finale contre la Lettonie, l’Allemagne devra cependant faire très attention à ne pas se surprendre par le Petit Poucet letton comme la France puis l’Espagne. En cas de qualification, les coéquipiers de Dennis Schröder affronteront Team USA ou l’Italie en demi-finale, s’assurant en prime de disputer un match pour une médaille (or ou bronze).

