Lituaniens et Lettons, les frères baltes qui rayonnent sur la Coupe du monde

Sur les huit équipes encore en lice dans cette Coupe du monde, l’Europe est largement représentée avec pas moins de six pays aux côtés des deux représentants nord-américains (États-Unis et Canada). Parmi elles, deux nations baltes : la Lituanie et la Lettonie.

Si la première, 8e au classement FIBA, était plus attendue à ce stade de la compétition, la seconde, 29e, a déjoué les pronostics en commençant par sortir la France dès le premier tour, malgré l’absence de son meilleur joueur, Kristaps Porzingis, avant de s’offrir le scalp des Espagnols. Sans Dairis Bertans, son capitaine…

L’accession de ces deux équipes aux quarts de la finale de la compétition démontre le dynamisme de ces terres de basket peu peuplées – moins de 3 millions d’habitants pour la Lituanie et moins de deux millions pour sa voisine – où ce sport fait quasiment office de religion.

« Ce sont nos ‘braljukas’ comme on dit. Ce sont nos frères ! Sur le plan démographique, on a le même nombre d’habitants, ce qui n’est pas énorme. Et désormais, on est tous les deux dans les huit meilleurs. C’est énorme pour nous. Je suis très heureux pour eux et je pense qu’ils sont heureux pour nous aussi », s’enthousiasme le meneur letton, Arturs Zagars, sans oublier de citer la rivalité existante entre les deux nations : « C’est réciproque, jusqu’à ce qu’on joue contre eux. »

Les premiers vainqueurs de l’Euro

« Peu importe l’intensité qu’il y ait pu y avoir lors de notre match amical en préparation (ndlr : la Lituanie s’était imposée de 24 points), on a continué à les soutenir. On a des amis et des connaissances là-bas. Lorsque vous regardez un match, vous soutenez toujours l’outsider », complète le Lituanien Mindaugas Kuzminskas.

Un statut dont la Lettonie bénéficie depuis le début de la compétition. Interrogé sur la plus grosse surprise du tournoi, le pivot lituanien Jonas Valanciunas ne s’y trompe pas : « Probablement nos frères. Ils jouent bien au basket, ils jouent en confiance. Ils ont battu des équipes comme la France et l’Espagne, le basket qu’ils pratiquent est vraiment bon. »

Au point de s’inviter à la table des grands alors que les deux finalistes du dernier Euro, tombés face à elle, ne sont plus là. Pas mal pour une première apparition en Coupe du monde. Non qualifiée pour le dernier championnat européen, après sa belle 5e place obtenue lors de l’édition 2017, la Lettonie revient sur le devant de la scène en rappelant à tous qu’elle a été la toute première nation à remporter l’Euro, en 1935…

La Lituanie avait remporté les deux éditions suivantes (1937 et 1939), dont la seconde au détriment de son voisin. Depuis cette époque, la nation lituanienne a multiplié les médailles et brillé sur les scènes internationales, là où la petite sœur lettone se montrait plus en retrait, en restant tout de même plus visible que le troisième État balte, l’Estonie (44e au classement FIBA).

« C’est incroyable pour nous. On est comme des pays frères. Être dans les huit premiers de la Coupe du monde est quelque chose d’extraordinaire », s’émerveille Rokas Jokubaitis, dont l’équipe doit passer l’obstacle serbe demain, tandis que la Lettonie affrontera l’ogre allemand. La grande fête balte n’est pas encore finie.