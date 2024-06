Le Japon valide également son billet pour les Jeux olympiques

Pas de retraite pour Yuta Watanabe ! Le leader japonais avait annoncé que cette Coupe du monde 2023 serait sans doute sa dernière compétition avec l’équipe nationale si cette dernière n’obtenait pas son ticket pour les JO de Paris.

Mais grâce à son succès face au Cap-Vert (80-71), le Japon termine meilleure nation asiatique de la compétition, avec 3 victoires (Finlande, Venezuela, Cap-Vert) pour 2 défaites (Allemagne, Australie). De quoi donc décrocher, comme pour le Soudan du Sud, son billet pour Paris, l’été prochain !

En contrôle dès le deuxième quart-temps, le Japon a compté jusqu’à 20 points d’avance (73-53) en troisième quart-temps, avant de traverser une grosse période de disette, et de se faire très peur…

Sur un lancer-franc d’Edy Tavares, le Cap-Vert revenait même à une seule possession (74-71) à 72 secondes de la fin du match. Il faut dire que l’équipe nippone n’avait donc bien inscrit qu’un seul petit point (un lancer-franc de Makoto Hiejima) entre la 28e minute et la 38e minute de la rencontre. Malgré ces dix minutes offensives cataclysmiques, le Japon a donc tout de même survécu, grâce à Joshua Hawkinson, l’homme du match pour le Japon, qui réussissait un panier avec la faute, avant de libérer tout un peuple derrière la ligne à 3-points.

L’Américano-Japonais est d’ailleurs clairement l’homme du tournoi pour le Japon, qu’il boucle avec une nouvelle perf’ de choix : 29 points (9/14), 7 rebonds, 4 passes et 4 contres. Surtout qu’il avait un sacré client en face, à savoir Edy Tavares, le MVP du dernier Final Four de l’Euroleague, limité à 11 points (3/11) et 14 rebonds.