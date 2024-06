Titulaire, Marine Johannès signe un nouveau match à 18 points

Elle n’avait pas joué autant depuis la mi-juin. Marine Johannès a profité de l’absence de la All-Star Sabrina Ionescu, mise au repos en raison d’un mollet douloureux, pour gagner sa place de titulaire avec le New York Liberty, face au Connecticut Sun.

Et ainsi bénéficier de 30 minutes de temps de jeu pour montrer ce qui fait sa force. Tirs à 3-points contestés, « fadeaway » sur une jambe, passes lasers et créatives… La Française a terminé deuxième meilleure marqueure de la partie avec 18 points (5/9 aux tirs dont 3/6 de loin), 3 rebonds et 2 passes dans la large victoire de sa formation (89-58).

La meneuse – arrière tricolore atteint pour la quatrième fois de la saison la barre des 18 unités, sa meilleure marque cette année. Elle en avait inscrit autant le 18 août avant d’enchaîner deux sorties à 8 points, et après avoir connu un début d’août très moyen, avec un temps de jeu limité.

« Je crois que je suis plus à l’aise sur le terrain avec mes coéquipières. Ce n’était pas simple au début pour moi, mais je pense mieux les connaître maintenant. J’essaie juste de trouver un moyen d’être efficace sur le terrain et d’aider mon équipe autant que possible », déclarait-elle récemment.

Sur l’ensemble de la saison, Marine Johannès affiche une moyenne de 7.5 points en 19 minutes, ce qui est moins que sa moyenne de 10 points en 25 minutes de la saison précédente. Ses pourcentages de tirs (43% dont 38% de loin) sont également en baisse.

Mais son équipe (29 victoires – 7 défaites), surfant sur une série de cinq succès de rang, reste au contact des Las Vegas Aces au sommet de la ligue.