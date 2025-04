Devin Booker redécouvre le goût d’une saison ratée

Avec une cinquième défaite de suite encaissée à Boston, les Suns ont désormais l’assurance de terminer avec moins de 50% de victoires. Ils ont déjà perdu 42 matches et, au mieux, ils ne pourront que finir cet exercice avec un bilan de 40-42. Devin Booker retrouve donc un parfum qu’il avait peut-être oublié.

Il faut dire que la dernière fois que Phoenix a conclu une saison avec un bilan négatif, c’était en 2019/20, avec une fin disputée dans la « bulle », et seulement 46% de victoires (34-39).

« C’est dur. J’ai dit que je ne pensais pas un jour revivre cette situation, mais c’est ainsi. Ça fait partie d’une carrière, d’une histoire », ne peut que concéder un Devin Booker fataliste. « On a déjà réussi à s’en sortir, on le fera encore. J’ai confiance en tout le monde ici. On doit finir correctement, jouer de la bonne manière et déjà penser à notre préparation pour s’améliorer cet été, pour revenir où on était. »

Un retard impossible à combler ?

Avec un bilan de 35-42, et la victoire des Kings dans le même temps, les Suns ont peut-être dit adieu aux derniers espoirs de jouer le « play-in ». Les deux franchises sont séparées par deux victoires et il ne reste que cinq matches à jouer. « Il s’agit surtout de nous. On ne peut pas vraiment regarder le résultat des Kings. On doit prendre les matches les uns après les autres », commente de son côté Oso Ighodaro.

Le dernier match de la saison régulière sera un affrontement entre Sacramento et Phoenix. Mais les joueurs de l’Arizona, vu leur dynamique, auront-ils alors encore une chance d’arracher cette dixième place ?

« On doit trouver un moyen de gagner des matches », conclut Mike Budenholzer. « On a encore un match à jouer dans ce « road trip » et on doit trouver une manière de le prendre. On doit gagner des rencontres. »

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 ☆ PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 ☆ PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 ☆ PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 ☆ PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHX 70 37 45.6 33.8 89.5 1.0 3.1 4.1 7.1 2.7 0.9 2.9 0.2 25.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.