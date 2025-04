Pour Steve Kerr, Nikola Jokic est au-dessus de Kareem Abdul-Jabbar

Certes, les Nuggets ont perdu la nuit dernière face à des Warriors en pleine bourre, mais Nikola Jokic a encore brillé, avec 33 points à 13/17 dont 4/7 de loin, 12 rebonds et 9 passes. Gêné par la défense de Draymond Green, il a perdu 6 ballons mais, sans Jamal Murray, il a surtout manqué de soutien à ses côtés…

Avant le match, Steve Kerr s’était d’ailleurs risqué au difficile jeu des comparaisons pour vanter les qualités du triple MVP, bien parti pour finir la saison en triple-double.

« C’est injuste de comparer les époques mais il est le meilleur pivot que j’ai jamais vu » lâchait l’entraîneur de Golden State. « J’ai joué contre Kareem (Abdul-Jabbar) donc je suis vieux mais j’ai joué peut-être une année contre lui et je l’ai beaucoup vu jouer, évidemment. Kareem ne pouvait pas faire tout ça. »

« Il est absolument l’un des joueurs les plus intelligents de tous les temps »

Évidemment, Steve Kerr s’empresse d’expliquer que c’est aussi un fruit de l’époque, le rôle des pivots dans les années 1970, 1980 et 1990 n’étant plus du tout le même que celui des pivots dans les années 2020.

« Évidemment, ce sont les époques qui génèrent tout ça car on est dans l’ère moderne et on regarde un gars qui fait des choses qui n’ont jamais été faites. Mais ça va tellement au-delà du seul talent avec Jokic. C’est l’attitude, l’esprit de compétition, l’intelligence… Il est absolument l’un des joueurs les plus intelligents de tous les temps et on le voit de tellement de façons différentes » peut-il ainsi conclure.

Et si la comparaison avec Kareem Abdul-Jabbar fera sans doute beaucoup parler et débattre dans les prochains jours, difficile de donner tort à l’entraîneur des Warriors sur la deuxième partie de sa démonstration.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 ☆ DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 ☆ DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 ☆ DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 ☆ DEN 65 37 57.5 41.6 80.3 2.9 9.9 12.8 10.2 2.3 1.8 3.3 0.7 29.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.