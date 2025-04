Les Clippers ont aussi activé le mode playoffs

La course des petits chevaux est bien lancée à l’Ouest. Les Warriors sont sur cinq victoires de suite, les Wolves sur quatre et les Clippers suivent le rythme, avec désormais trois succès de rang. Los Angeles est même sur 10 victoires sur les 12 dernières rencontres. Pour Tyronn Lue et ses joueurs, ce n’est pas objectif lune, c’est objectif playoffs pour éviter le « play-in ».

« Tout le monde est déjà en mode playoffs et souhaite ne pas aller en play-in », confirme Ivica Zubac. « On ne veut pas dépendre d’un ou deux matches pour connaître notre place ou jouer nos chances d’aller en playoffs. On ne veut pas ça. On veut être dans le Top 6 donc tout le monde se bat pour ça. »

« Notre principal objectif, c’est d’aller en playoffs », confirme le coach des Clippers. « On sait que beaucoup d’équipes sont dans la course en ce moment. On doit faire notre travail, un match à la fois et essayer de nous démarquer. »

Quelle place finale ?

Un coup d’œil au classement permet de mieux saisir le constat de Tyronn Lue. Les Clippers, actuellement à la septième place de la conférence Ouest, sont à égalité avec les Wolves (6e), ont un match de retard sur les Warriors (5e), 1.5 sur les Nuggets (4e) et 2 sur les Lakers (3e). Il est donc tout aussi possible que Kawhi Leonard et ses coéquipiers terminent à la septième place comme à la troisième !

« Tout le monde aborde chaque match comme une rencontre de playoffs, et c’est sympa », poursuit le pivot croate qui adore la logique du « play-in ». « C’est très compétitif et c’est bien. Les dernières semaines ont été agréables. On est concentré, chaque match doit être gagné et je suis sûr que les autres équipes font pareil. »

Une ou plusieurs équipes vont-elles craquer dans cette course ? Les Clippers auront d’ailleurs rendez-vous avec les Warriors dimanche prochain, pour conclure la saison régulière…

« Je vois mes joueurs répondre. Depuis dix matches, on a joué des matches de playoffs. On doit gagner chaque match pour avoir cette sixième place, on le sait », déclare Tyronn Lue. « En arrivant en playoffs, on aura joué 15 matches de ce niveau. C’est bien d’avoir cette intensité, cette compréhension des choses. Chaque soir est important pour aller en playoffs. »