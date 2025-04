Potentiel Top 10, Derik Queen s’inscrit à la Draft

Et un nouveau nom inscrit pour la Draft des 25 et 26 juin prochains. Le pivot de Maryland Derik Queen a annoncé sur ESPN vendredi vouloir tester sa cote, et ne devrait ainsi pas revenir en NCAA après une belle première saison universitaire avec les Terrapins.

La nouvelle n’a pas réellement surpris alors que le coach Kevin Willard a rejoint Villanova, et que les dernières performances de Derik Queen peuvent lui faire espérer une place dans la « lottery » de cette cuvée.

Pivot atypique, attaquant doué techniquement pour son poste et au toucher de velours, Derik Queen a notamment permis à Maryland d’atteindre le Sweet 16 de la March Madness grâce à son panier au buzzer contre Colorado State.

Le joueur de 20 ans avait confirmé ensuite contre Florida, en passant 27 points à la défense des Gators. Une de ses meilleures marques offensives de la saison, derrière ses 31 points lors de la demi-finale du tournoi de la Conférence Big Ten, un nouveau match à enjeu dans lequel le joueur de 2m08 s’est montré à son avantage.

Meilleur freshman de la Big Ten

Avec 16,5 points et 9 rebonds de moyenne, Derik Queen a été élu meilleur débutant de la Big Ten (le seul de toute la NCAA à signer cinq matchs en 20 points – 10 rebonds cette saison) et a été retenu dans le meilleur cinq de la conférence.

Il devrait désormais intriguer plus d’une équipe à la recherche d’un renfort offensif à l’intérieur, capable de créer pour lui comme pour ses coéquipiers, déjà solide au poste bas, et avec un vrai potentiel pour devenir un shooteur de qualité (76.6 % aux lancers-francs et de plus en plus de confiance dans son tir extérieur au fil de la saison).

Pas le meilleur des athlètes, son profil pourrait toutefois poser quelques questions sur comment le faire jouer en NBA, à quel poste, et dans quel type de système.