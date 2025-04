Dyson Daniels quitte Nike pour adidas, Payton Pritchard opte pour Converse

Les profils de Dyson Daniels et Payton Pritchard ont de quoi séduire le grand public, entre le côté mort de faim de l’arrière des Hawks Dyson Daniels, meilleur intercepteur de la ligue et potentiel « Defensive Player of The Year », et la science du tir de (très) loin du meneur des Celtics, Payton Pritchard. Adidas et Converse ont donc décidé de miser sur ces deux jeunes joueurs pour les représenter en NBA.

Arrivé à Atlanta cet été en provenance de New Orleans, Dyson Daniels s’est imposé comme un arrière de référence, avec une dimension défensive qui a marqué les esprits. L’international australien est en effet le seul joueur de la ligue à dépasser les 2 interceptions en moyenne (3.1 par match !).

L’info était attendue alors qu’il était revenu du All-Star Break en portant une paire de Dame 9 aux pieds pour son premier match, un détail qui n’avait pas échappé aux fans de sneakers alors que le joueur des Hawks était signé chez Nike depuis deux ans et demi. Et ESPN a évoqué un contrat de quatre ans avec adidas signé ce mardi.

Filiale de Nike, Converse s’est également offert une belle prise avec Payton Pritchard. La marque a l’occasion d’effectuer un retour au premier plan avec la SHAI OO1, première chaussure signature de Shai Gilgeous-Alexander. Adepte du modèle « Trilliant » de Converse, Payton Pritchard complète désormais le roster avec lui aussi un profil attrayant, de meneur/shooteur, capable de prendre feu sur de courtes séquences.