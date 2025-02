La SHAI 001, première chaussure signature de Shai Gilgeous-Alexander !

De’Aaron Fox, A’ja Wilson et maintenant Shai Gilgeous-Alexander !Sous contrat avec Converse, le meneur d’OKC va lui aussi avoir droit à sa chaussure signature. Comme il en a l’habitude, SGA a pris tout le monde de vitesse puisqu’après avoir dévoilé son tout premier modèle personnalisé cette semaine, la Shai 001, il devrait officiellement la porter ce dimanche à l’occasion du All-Star Game !

Pour ce qui est de la paire, on découvre déjà le logo « SGA » qui apparaît sur languette et le talon. Son design a été particulièrement recherché, avec les contours d’un 2, son numéro à OKC, mais aussi d’un autre 2 inversé en clin d’œil au numéro 22 qu’il portait à Kentucky. Au-delà des chiffres, il explique que ça symbolise sa personnalité.

« Pour moi, c’est comme s’il y avait deux côtés en moi. Il y a le joueur de basket et l’artiste. C’est comme ça que je le vois », a-t-il ajouté. « Il y a deux côtés en moi, en tant que personne. J’ai un côté calme et un côté exubérant , marrant… Il y a toujours deux côtés en moi ».

SGA en directeur artistique

Pour ce qui est du design de la tige, comme c’est le cas sur le terrain, Shai Gilgeous-Alexander s’est (presque) occupé de tout. Comme le meneur est également habile crayon en main, et ce depuis le plus jeune âge, il a partagé ses croquis. Stephen Keating, directeur principal de la création chez Converse parle même d’un « dessinateur très talentueux » !

« J’en suis arrivé à un point où j’ai fait des croquis, je les ai mis ensemble et j’ai créé quelque chose. J’adore le résultat », a expliqué SGA. « J’ai continué à travailler jusqu’à ce que j’arrive à un produit que j’aime et que je trouve présentable ».

La tige opte pour un effet épuré et futuriste. On peut souligner le zip pour recouvrir les lacets et des rembourrages conséquents autour du col comme principales spécificités. On retrouverait également une bulle d’air au niveau de la semelle. Pour Stephen Keating, les caractéristiques de la SHAI 001 sont : « Le confort, la durabilité, le maintien et surtout, le style ».

On devrait donc partir sur un premier coloris aux tons moutarde pour la grande cérémonie du All-Star Game ! Restera ensuite à connaître son prix et sa date de sortie officielle pour le grand public. Converse l’envisagerait pour le printemps !

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 53 34 52.3 35.9 89.7 0.9 4.2 5.1 6.1 2.2 1.9 2.5 1.0 32.5 Total 439 33 50.0 35.0 85.9 0.8 4.0 4.8 5.0 2.3 1.4 2.3 0.8 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.