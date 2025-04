Payton Pritchard et les Celtics s’emparent du record de 3-points !

Le record de Stephen Curry et sa bande n’aura tenu que deux saisons. En 2022/23, Golden State réussissait 1 363 tirs à 3-points en 82 matchs. L’an passé, les Celtics n’étaient pas loin d’effacer cette marque sauf qu’ils avaient échoué à quelques encablures (1 351). Mais en augmentant encore le volume de tirs extérieurs, ils l’ont dépassée.

C’est sur un tir de Payton Pritchard dans le deuxième quart-temps face aux Suns que Boston s’est emparé du record, qui s’établit désormais à 1 370 réussites primés sur une saison. Et avec encore cinq matchs à disputer, le total va encore pouvoir grimper un peu…

« On a une très bonne équipe » a réagi Jayson Tatum. « Un groupe de gars très talentueux. On joue sur nos forces. Tout le monde, ou presque, peut étirer le terrain et représente une menace derrière la ligne (à 3-points). Il faut saluer les gars, qui bossent sur leur jeu, car c’est ce qui nous rend spécial ».

Huit joueurs à plus de cinq tentatives à 3-points par match

Sous les yeux du nouveau propriétaire du club, Bill Chisholm, les Celtics ont ainsi montré qu’ils étaient une « 3&D Team », même si l’adresse extérieure a baissé par rapport à l’an passé : de 38.8% à 36.8%.

Mais comme le volume a encore augmenté (42.5 tirs à 3-points tentés par match l’an passé contre 48.8 cette saison), Boston s’est donc emparé du record. C’est d’ailleurs le plus gros volume de shoots extérieurs de l’histoire, devant les Rockets de 2018/19 (45.4) et 2019/20 (45.3) dont on pensait qu’ils avaient poussé le concept au maximum.

Sauf qu’à Boston, on a assemblé une équipe de snipers, la troupe de Joe Mazzulla ayant huit joueurs (Jayson Tatum, Derrick White, Payton Pritchard, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Sam Hauser, Al Horford et Jrue Holiday) qui tirent plus de cinq fois par match à 3-points. Là aussi, c’est un record…