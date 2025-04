Dwight Howard rejoint aussi le Hall of Fame !

Sans trop de surprise, on a appris dans la nuit par ESPN le nom du deuxième joueur qui sera intronisé au Hall of Fame en 2025. Il s’agit de Dwight Howard, qui rejoindra donc Carmelo Anthony au Panthéon du basket. Dès sa première année d’éligibilité lui aussi et sans jamais vraiment avoir officialisé sa retraite, bientôt trois ans après son dernier match en NBA…

Pivot dominant de la ligue au tournant des décennies 2000 et 2010, « Superman » avait en tout cas réussi à remporter trois titres d’affilée de Défenseur de l’année (2009, 2010, 2011), tout en tournant soir après soir autour des 20 points, 14 rebonds et 3 contres de moyenne. Malheureusement, au fil des années, les blessures ont considérablement ralenti l’impact du premier choix de la Draft 2004, All-Star à huit reprises, All-NBA à huit reprises, All-Defensive à cinq reprises, meilleur rebondeur à cinq reprises ou encore meilleur contreur à deux reprises.

Champion NBA avec les Lakers

Ainsi, après son passage à Orlando, alors qu’il vient d’ailleurs tout juste d’entrer au Hall of Fame du Magic, Dwight Howard fera plus ou moins les beaux jours des Lakers, des Rockets, des Hawks, des Hornets et des Wizards, avant de revenir à Los Angeles et d’y décrocher son seul et unique titre NBA, en 2020, avec un statut de « role player ». Onze ans après avoir frôlé la bague contre… les Lakers de Kobe Bryant, son futur coéquipier, lors des Finals 2009.

À noter que, comme Carmelo Anthony, l’ancien intérieur d’aujourd’hui 39 ans pourrait être doublement intronisé à Springfield au mois septembre, puisque la « Redeem Team » de Pékin 2008 est susceptible d’y entrer dans son entièreté. C’est ce week-end, en marge du « Final Four » de la NCAA, que l’on saura qui seront les autres acceptés (et recalés) par le jury…

La liste des autres finalistes de la promotion 2025 du Hall of Fame

L’équipe nationale masculine des États-Unis 2008

Micky Arison (« contributeur » en tant que propriétaire du Heat)

Jennifer Azzi (joueuse)

Sue Bird (joueuse)

Molly Bolin (joueuse)

Tal Brody (« contributeur » en tant qu’ancien joueur en Israël)

Danny Crawford (arbitre)

Billy Donovan (entraîneur)

Mark Few (entraîneur)

Sylvia Fowles (joueuse)

Dusin Ivkovic (entraîneur)

Marques Johnson (joueur)

Maya Moore (joueuse)

Jerry Welsh (entraîneur)

Buck Williams (joueur)

Dwight Howard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 ORL 82 33 52.0 0.0 67.1 3.5 6.5 10.0 0.9 2.8 0.9 2.0 1.7 12.0 2005-06 ORL 82 37 53.1 0.0 59.5 3.5 9.0 12.5 1.5 3.4 0.8 2.7 1.4 15.8 2006-07 ORL 82 37 60.3 50.0 58.6 3.5 8.8 12.3 1.9 3.0 0.9 3.9 1.9 17.6 2007-08 ORL 82 38 59.9 0.0 59.0 3.4 10.8 14.2 1.3 3.3 0.9 3.2 2.2 20.7 2008-09 ORL 79 36 57.2 0.0 59.4 4.3 9.6 13.8 1.4 3.4 1.0 3.0 2.9 20.6 2009-10 ORL 82 35 61.2 0.0 59.2 3.5 9.7 13.2 1.8 3.5 0.9 3.3 2.8 18.3 2010-11 ORL 78 38 59.3 0.0 59.6 4.0 10.1 14.1 1.4 3.3 1.4 3.6 2.4 22.9 2011-12 ORL 54 38 57.3 0.0 49.1 3.7 10.8 14.5 1.9 2.9 1.5 3.2 2.2 20.6 2012-13 LAL 76 36 57.8 16.7 49.2 3.3 9.1 12.4 1.4 3.8 1.1 3.0 2.5 17.1 2013-14 HOU 71 34 59.1 28.6 54.7 3.3 8.9 12.2 1.9 3.4 0.9 3.2 1.8 18.3 2014-15 HOU 41 30 59.3 50.0 52.8 2.7 7.8 10.5 1.2 3.3 0.7 2.8 1.3 15.8 2015-16 HOU 71 32 62.0 0.0 48.9 3.4 8.4 11.8 1.4 3.1 1.0 2.3 1.6 13.8 2016-17 ATL 74 30 63.3 0.0 53.3 4.0 8.7 12.7 1.4 2.7 0.9 2.3 1.2 13.5 2017-18 CHA 81 30 55.5 14.3 57.4 3.2 9.4 12.5 1.3 3.1 0.6 2.6 1.6 16.6 2018-19 WAS 9 26 62.3 0.0 60.4 2.7 6.6 9.2 0.4 3.8 0.8 1.8 0.4 12.8 2019-20 LAL 69 19 72.9 60.0 51.4 2.5 4.9 7.4 0.7 3.2 0.5 1.2 1.1 7.5 2020-21 PHL 69 17 58.7 25.0 57.6 2.8 5.7 8.4 0.9 2.9 0.4 1.6 0.9 7.0 2021-22 LAL 60 16 61.2 53.3 65.8 2.0 4.0 5.9 0.6 1.9 0.6 0.8 0.6 6.2 Total 1242 32 58.7 21.4 56.7 3.3 8.4 11.8 1.4 3.2 0.9 2.7 1.8 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.