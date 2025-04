Jose Alvarado découvre la pression d’être la première option

Neuf points. C’était jusqu’à cette nuit le record de points de Jose Alvarado dans un quart-temps. Mais en cette fin de saison, le meneur portoricain est quasiment le seul rescapé de la rotation, et vendredi soir, face aux Lakers, il s’est lâché : 18 points dans le seul premier quart-temps !

Une manière de prouver qu’il apprend vite, et qu’il a intégré l’idée d’être la première option en attaque.

« Quand tu as des gars comme CJ (McCollum), Zion (Williamson) et Trey Murphy qui attirent autant l’attention, tu obtiens des tirs plus faciles, » rappelle-t-il. « Maintenant qu’ils sont tous absents, les rapports de scouting se concentrent plus sur moi… Les gars connaissent mes faiblesses et ils me testent mentalement. Il faut continuer à rentrer ses tirs et à progresser. On va perdre des ballons, mais il faut continuer. On va rater des tirs, mais il faut continuer à shooter. »

Une opportunité de progresser

Depuis la mise au frigo des stars de l’équipe, Jose Alvarado avait bien du mal à assumer ces nouvelles responsabilités avec un 11 sur 32 aux tirs en deux matches, dont 1 sur 12 à 3-points.

Le tout avec neuf ballons perdus. Mais, sa prestation face aux Lakers, avec 27 points en 28 minutes à 10 sur 21 aux tirs, dont 6 sur 10 à 3-points, augure de bonnes choses pour la dernière semaine de saison régulière.

« Le côté positif, c’est que c’est une saison où Jose peut grandir, » poursuit Jose Alvarado en parlant de lui-même à la troisième personne. « Les jeunes ont l’opportunité de progresser. C’est une chance de voir de quoi on est capable… Les jeunes, tout comme moi, on apprend beaucoup. J’apprends au fur et à mesure que ce processus avance, et ça va me rendre meilleur dans le futur. Je dois en prendre conscience. »

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 54 15 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NOP 61 22 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NOP 56 18 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NOP 52 24 39.2 35.8 82.0 0.5 1.9 2.4 4.7 1.7 1.3 1.4 0.2 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.