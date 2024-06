Frank Kaminsky bientôt en sélection serbe ?

Même s’il avait donné sa priorité à la NBA, Frank Kaminsky a fini par regarder vers l’Europe pour poursuivre sa carrière et il s’est engagé avec le Partizan Belgrade. En plus des propos de Bogdan Bogdanovic, ancien de la maison, l’intérieur s’est laissé convaincre par le technicien local, Zeljko Obradovic.

« Je lui ai parlé avant de signer avec le Partizan », raconte-t-il pour Telegraf. « C’est un des meilleurs coaches de l’histoire. Beaucoup de personnes le connaissent en NBA, il est connu du monde entier pour gagner. Je veux gagner. »

L’ancien joueur des Hornets et des Suns va non seulement évoluer sur un nouveau contient mais également découvrir l’ambiance des matches à Belgrade et la rivalité avec l’Étoile rouge.

« Je n’ai jamais assisté à une rencontre du Partizan, mais j’ai vu des images et j’ai vu à quel point c’était dingue. C’est ce que je préfère dans le sport, de jouer devant des fans incroyables. Ce sera excitant. Je suis préparé pour ça, j’ai joué des matches importants dans ma carrière. Quand on a le cœur qui bat fort avant le début du match, c’est ça qui rend le basket si génial. »

Enfin, pour Frank Kaminsky, cette arrivée en Serbie n’est pas totalement un débarquement en terre inconnue puisque sa mère est d’origine serbe.

Dès lors, peut-on l’imaginer un jour porter le même maillot que Nikola Jokic en sélection nationale ?

« Peut-être un jour », répond-il. « Pour l’instant, ce n’est pas nécessaire. On verra ce qui va arriver. » En effet, Svetislav Pesic, le sélectionneur serbe, ne voit pas à quel poste un naturalisé pourrait aider.

Frank Kaminsky Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHA 81 21 41.0 33.7 73.0 0.9 3.3 4.1 1.2 1.6 0.5 0.7 0.5 7.5 2016-17 CHA 75 26 39.9 32.8 75.6 0.8 3.7 4.5 2.2 1.9 0.6 1.0 0.5 11.7 2017-18 CHA 79 23 42.9 38.0 79.9 0.6 3.1 3.7 1.6 1.2 0.5 0.8 0.2 11.1 2018-19 CHA 47 16 46.3 36.0 73.8 0.8 2.6 3.5 1.3 1.5 0.3 0.9 0.3 8.6 2019-20 PHX 39 20 45.0 33.1 67.8 0.9 3.6 4.5 1.9 1.9 0.4 1.0 0.3 9.7 2020-21 PHX 47 15 47.1 36.5 61.7 0.8 3.2 4.0 1.7 1.5 0.3 0.5 0.4 6.6 2021-22 PHX 9 20 54.5 33.3 90.0 1.2 3.3 4.6 1.4 1.6 0.9 0.6 0.8 10.6 2022-23 ATL 3 4 0.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 1.3 Total 380 21 42.9 34.8 74.5 0.8 3.3 4.0 1.6 1.6 0.4 0.8 0.4 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.