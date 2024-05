Frank Kaminsky donne sa priorité à la NBA avant l’Europe

Depuis quelques saisons, et notamment à cause de blessures, Frank Kaminsky a perdu de l’influence. Que ce soit à Atlanta ou Houston, il n’a pas brillé lors de la saison passée, avec seulement 2.5 points de moyenne et 36 matches joués. Sans oublier qu’il n’avait disputé que 9 rencontres en 2021/2022…

Le pivot de 30 ans n’a toujours pas retrouvé d’équipe pour la campagne 2023/2024 et des équipes européennes commencent à s’intéresser à lui. Le Partizan Belgrade et le Maccabi Tel Aviv notamment, indique Mozzart Sport.

Mais l’ancien de Charlotte et Phoenix est toujours déterminé à rebondir et l’agence qui le représente a expliqué qu’il donnait sa priorité à la NBA. Il va donc tenter de décrocher un nouveau contrat, et seulement en cas d’échec, alors il regardera vers l’Europe.

Frank Kaminsky Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHA 81 21 41.0 33.7 73.0 0.9 3.3 4.1 1.2 1.6 0.5 0.7 0.5 7.5 2016-17 CHA 75 26 39.9 32.8 75.6 0.8 3.7 4.5 2.2 1.9 0.6 1.0 0.5 11.7 2017-18 CHA 79 23 42.9 38.0 79.9 0.6 3.1 3.7 1.6 1.2 0.5 0.8 0.2 11.1 2018-19 CHA 47 16 46.3 36.0 73.8 0.8 2.6 3.5 1.3 1.5 0.3 0.9 0.3 8.6 2019-20 PHX 39 20 45.0 33.1 67.8 0.9 3.6 4.5 1.9 1.9 0.4 1.0 0.3 9.7 2020-21 PHX 47 15 47.1 36.5 61.7 0.8 3.2 4.0 1.7 1.5 0.3 0.5 0.4 6.6 2021-22 PHX 9 20 54.5 33.3 90.0 1.2 3.3 4.6 1.4 1.6 0.9 0.6 0.8 10.6 2022-23 ATL 3 4 0.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 1.3 Total 380 21 42.9 34.8 74.5 0.8 3.3 4.0 1.6 1.6 0.4 0.8 0.4 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.