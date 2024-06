Les Aces de Las Vegas reçues à la Maison-Blanche

C’était il y a un peu moins d’un an. Emmenée par leur « coach rookie » Becky Hammon, la jeune franchise des Las Vegas Aces soulevait son premier titre de championne WNBA.

Une belle histoire qui amène les joueuses et leur entraîneuse jusqu’à la Maison Blanche, où leur succès a été célébré vendredi par la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, en l’absence de Joe Biden toujours en vacances.

« Il y a seulement cinq ans, cette franchise s’est installée à Las Vegas et aujourd’hui, elle est la première équipe sportive professionnelle majeure de l’histoire du Nevada à remporter un titre, et c’est parce que cette équipe incarne le courage et la détermination », a notamment déclaré Kamala Harris, qui a également souligné l’implication de la franchise dans la lutte pour libérer Brittney Griner, emprisonnée en Russie de février à décembre 2022. « Notre nation est plus forte grâce à votre leadership. Par exemple, lorsqu’une citoyenne américaine a été détenue à tort à l’étranger, vous vous êtes organisée et avez défendu sa cause d’une manière extraordinaire et féroce. Vous avez mobilisé les gens, vous avez soulevé des interrogations, aidé à éduquer les gens sur ce qui était en jeu, tout cela pour soutenir Brittney Griner ».

Chelsea Gray, MVP de la finale remportée face à Connecticut, et A’Ja Wilson, MVP de la saison régulière, ont ensuite remis un maillot de l’équipe à Kamala Harris avec son nom au dos et le numéro 49.

Cette saison, les Las Vegas Aces continuent de survoler la WNBA, au point de devenir la première équipe à atteindre les 30 victoires en saison régulière, soit quatre de plus que le New York Liberty de Marine Johannès. Malgré sa défaite en finale de la Commissioner’s Cup face à ce même Liberty, la formation de Becky Hammon reste favorite à sa propre succession lorsque les playoffs débuteront, le 10 septembre prochain.