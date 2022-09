Becky Hammon et ses Las Vegas Aces championnes WNBA !

Première année, et premier titre pour Becky Hammon en WNBA ! Propulsée sur le banc des Las Vegas Aces lors de la dernière intersaison, l’ancienne assistante de Gregg Popovich devient la première (hommes et femmes confondus) à remporter le titre dans la ligue féminine lors de sa première année sur le banc d’une franchise.

Son équipe de Las Vegas s’est ainsi imposée (78-71) dans le Game 4 des Finals, les remportant finalement 3-1 !

Après avoir remporté les deux premières rencontres à Las Vegas, les Aces avaient perdu le Game 3 dans le Connecticut et ce Game 4, nouvelle balle de match pour la troupe de Becky Hammon, fut un combat acharné.

Car si les Aces ont pris une dizaine de points d’avance (16-6 puis 25-15) dans les premier et deuxième quart-temps, le Sun a ensuite recollé, et les deux équipes ne se sont plus lâchées pour le reste de la rencontre. A’ja Wilson (11 points à 4/13, 14 rebonds) et DeWanna Bonner (12 points à 4/11, 8 rebonds) se neutralisant globalement à l’intérieur, la différence est venue des extérieurs pour les Aces, alors qu’Alyssa Thomas réussissait un nouveau triple-double (11 points, 11 passes, 10 rebonds) pour Connecticut.

Iliana Rupert, troisième Française sacrée en WNBA

Chelsea Gray (20 points) et Kelsey Plum (15 points) ont ainsi alimenté la marque pendant la majorité de la deuxième mi-temps pour Las Vegas mais c’est Riquna Williams (17 points) qui a fait la différence en sortie de banc.

Ses nombreux paniers dans le « money-time » ont ainsi permis à Las Vegas de reprendre le contrôle du match, Kelsey Plum plaçant le couvercle d’un petit shoot à mi-distance. Avec ce succès (78-71), les Las Vegas Aces, anciennement les Utah Starzz puis les San Antonio Stars, décrochent le premier titre WNBA de leur histoire.

De quoi oublier les Finals perdues en 2008. À l’époque, Becky Hammon était sur le terrain pour cette équipe…

À noter que c’est Chelsea Gray qui a été élue MVP des Finals, alors que sa coéquipière A’ja Wilson avait elle été sacrée MVP et Défenseure de l’année. Très peu utilisée par Becky Hammon dans cette ultime série, Iliana Rupert devient elle la troisième Française à remporter le titre WNBA après Sabrina Palie (2006) et Sandrine Gruda (2016).