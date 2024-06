Coupe du monde : le record de spectateurs a été battu !

Le président de la fédération philippine de basket l’ambitionnait, il y a une dizaine de jours : que la Coupe du monde 2023 soit le théâtre du record de spectateurs pour un match de basket, précédemment établi à 32 616 spectateurs en 1994 à Toronto pour une rencontre entre la Dream Team II et la Russie.

Ce vendredi, pour l’entrée dans la compétition des Philippines, un des trois pays hôtes, le souhait de Al S. Panlilio s’est donc effectivement exaucé : le match entre la formation philippine de Jordan Clarkson et la République dominicaine de Karl-Anthony Towns a attiré 38 115 spectateurs au sein de la Philippin Arena à Manille ! Parmi eux, le président Ferdinand Marcos Jr et le patron de la FIBA, Hamane Niang.

Un record historique mais… la défaite au bout

Un record, malheureusement pour les locaux, gâché par la défaite au bout du suspense des Philippines (87-81) malgré les efforts de Jordan Clarkson, qui se réconfortait en savourant cet engouement énorme du peuple philippin pour son équipe nationale. « Je suis heureux que tout le monde soit venu pour nous soutenir. Je suis déçu qu’on n’ait pas gagné… », déclarait en effet l’arrière du Jazz après la rencontre.

Du côté de la FIBA, on se félicitait évidemment de cette soirée historique.

« Nous savions que cette Coupe du monde allait être spéciale, et le premier jour de la compétition nous en a donné la confirmation », déclarait en effet Richard Carrion, le directeur de la Coupe du monde. « Tous les gens à l’intérieur de la Philippin Arena n’oublieront jamais l’incroyable niveau de passion pour le basket et l’équipe nationale des Philippines qui s’est déversé en cascade autour du site. Ce n’est que le début de ce qui sera l’événement le plus mémorable de l’histoire de la FIBA et nous sommes tous impatients de voir ce qui nous attend, tant sur le terrain qu’en dehors. »

Crédit photo : Jerome Ascano