La frustration de Jordan Clarkson

Steve Kerr n’a cessé de le répéter, le plus important pour les joueurs américains est de s’adapter aux règles FIBA. Malheureusement, Jordan Clarkson a joué avec le feu, et il s’est brûlé. Le leader des Philippines a écopé de sa 5e faute à moins de quatre minutes de la fin, alors que les Philippins n’avaient que trois points de retard sur la République dominicaine.

Même si Jordan Clarkson a gâché beaucoup de munitions (9/24 aux tirs, 8 balles perdues), il était le danger numéro 1 de sa formation avec 28 points, 7 passes et 7 rebonds, et sa sortie a mis fin aux espoirs des Philippines battues 87-81 devant leur public. Un public record : 38 115 spectateurs. C’est le nouveau record absolu pour une rencontre de Coupe du monde. L’ancien record datait du Mondial 1994 au Canada.

« Je suis un peu déçu… Le basket est physique. Certaines choses ne sont pas allées dans notre sens sur la fin. Le jeu physique fait partie du basket FIBA. On en a conscience » assure l’arrière du Jazz. « On a eu l’opportunité de gagner le match. Je suis déçu par la défaite mais il reste encore des matches ».

Comme la France, les Philippines vont devoir s’imposer lors des deux prochaines rencontres pour s’assurer une place au second tour, et ce sera face à l’Italie et l’Angola. « On doit continuer à se battre comme aujourd’hui » poursuit Jordan Clarkson. « On s’est battus. On doit mieux finir les matches et passer au suivant. »

Au final, ce qui a redonné le sourire à Jordan Clarkson, c’est de voir ces 38 000 spectateurs dans les tribunes. « Je suis heureux que tout le monde soit venu pour nous soutenir. Je suis déçu qu’on n’ait pas gagné… »