Austin Reaves prêt à avoir davantage le ballon en main aux Lakers

Jouer aux Lakers attire les projecteurs de façon spectaculaire, comme Austin Reaves a pu le constater. Pourtant non-drafté, l’arrière est devenu le chouchou des fans « Purple & Gold », et son impact lui a permis de prolonger (56 millions de dollars sur quatre ans) avec la franchise, San Antonio ayant longtemps hésité à tenter de l’attirer…

Durant l’été, on lui a même prêté une idylle avec Taylor Swift. Une rumeur qui illustre toute la folie de Los Angeles.

« La free agency était dingue » sa rappelle Austin Reaves pour The Athletic. « On a attendu quoi, 15 heures, avant que les équipes ne fassent des offres. Mais après ça, comme je l’ai dit, je voulais rester à Los Angeles. Les relations créées avec les dirigeants, les joueurs, toute la ville. C’est quelque chose que je ne pouvais pas mettre de côté. »

Troisième option surprise de Los Angeles en playoffs, derrière LeBron James et Anthony Davis, Austin Reaves continue son rêve éveillé puisqu’il a depuis intégré le roster de Team USA pour la Coupe du monde 2023.

Désormais, l’heure est à la confirmation pour le joueur de 25 ans, apparu clairement fatigué durant la postseason.

Il travaille donc avec le staff des Lakers, mais aussi avec celui de Team USA, pour améliorer sa condition physique, et être prêt à assumer une charge plus importante pour Los Angeles l’an prochain.

Celui que Darvin Ham voit comme un futur All-Star se prépare aussi à avoir davantage le ballon en main, ou en tout cas de façon plus constante. « Je veux revenir à mon rôle de meneur de jeu et à ce que nous faisions à la fin de l’année. Je me sens à l’aise (dans ce rôle) et j’ai l’impression d’être capable de le faire » conclut-il ainsi.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.6 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 Total 207 29 49.3 36.5 85.5 0.7 2.9 3.6 3.7 1.7 0.6 1.5 0.3 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.