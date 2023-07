Austin Reaves, un All-Star en puissance ?

Avec un peu moins de 17 points, 5 passes et 4 rebonds, Austin Reaves a l’une des révélations des derniers playoffs. Et de l’ensemble de la saison des Lakers.

En doublant son rendement statistique, et en prenant une place de plus en plus conséquente dans le jeu des Lakers, l’arrière a pu s’offrir un beau contrat à 56 millions de dollars sur quatre ans à Los Angeles.

Une récompense logique à entendre son coach, Darvin Ham. « Le garçon est un compétiteur hors pair. C’est l’une des meilleures personnes que l’on puisse côtoyer. Toujours sympa, il reste simple. Mais il travaille son jeu, il n’a peur de rien dans les grands moments. J’ai l’intention de continuer à m’appuyer sur lui. C’est notre deuxième arrière titulaire, et je pense qu’il va franchir bien d’autres caps », développe le technicien de Los Angeles.

Au point que ce dernier imagine carrément un destin étoilé pour son joueur. Selon lui, Austin Reaves deviendra All-Star « dans un avenir proche ». Sans doute pas dès l’année prochaine, à moins d’une nouvelle progression statistique importante, combinée à un retrait des deux superstars de l’équipe, LeBron James et Anthony Davis. Sans oublier de bons résultats des Lakers.

All-Star ou non, le joueur non-drafté est déjà considéré comme l’un des jeunes les plus prometteurs de la ligue. En témoigne sa sélection au sein de l’équipe américaine pour la prochaine Coupe du monde.

Une histoire « étonnante »

« Austin est l’un des jeunes joueurs les plus en vue de cette ligue. Ce que l’on recherche en FIBA, c’est la polyvalence. Il faut de la taille sur le plan défensif, la capacité à changer de poste et à défendre plusieurs positions, et puis il faut de la création. Pour moi, Austin est un joueur complet, un gars qui a un impact sur la victoire à un très haut niveau », salue ainsi Steve Kerr.

Le coach de la sélection américaine trouve son histoire « assez étonnante, étant donné qu’il n’a pas été drafté il y a deux ans. Et maintenant, il joue pour Team USA et il est l’un des trois meilleurs joueurs des Lakers. » Derrière les deux stars précitées, qu’il a parfaitement su soutenir en playoffs.

Nouveau patron du programme américain, Grant Hill est également sous le charme.

« Quand on regarde son histoire et qu’on voit comment il a franchi la porte et s’est créé une opportunité sur la scène NBA, c’est la marque d’une vraie dureté qui va de pair avec son sens du jeu, son tir, la création, tout ce à quoi Steve a fait allusion. Cette dureté mentale et physique dont il a fait preuve sera un atout supplémentaire », savoure l’ancien joueur, qui dit avoir « hâte de le voir avec le reste de l’équipe ».

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.6 0.3 13.0 Total 125 26 50.1 36.3 85.6 0.6 2.5 3.1 2.6 1.6 0.5 1.1 0.3 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.