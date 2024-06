Steve Kerr investit à son tour dans un club de foot espagnol

Après LeBron James, Larry Nance Jr. et TJ McConnell, c’est au tour de Steve Kerr d’investir dans le football européen. Fan de football depuis de longues années, le coach des Warriors a intégré le capital du club de football espagnol du RCD Majorque, suite à une réorganisation à la tête du club.

Le mois dernier, l’ancien tennisman Andy Kohlberg a racheté l’intégralité des parts appartenant à son associé de longue date Robert Sarver, avec qui il a également été co-propriétaire des Suns, afin de prendre les plein pouvoirs.

Aux côtés de Steve Nash, toujours actionnaire minoritaire, il s’est ensuite associé à de nouveaux investisseurs, dont Steve Kerr fait partie.

« Andy Kohlberg et moi sommes amis depuis de nombreuses années. Nous étions ensemble cet été, et il m’a dit qu’il y avait un changement dans le groupe de propriétaires et il m’a proposé de faire partie du nouveau groupe d’investissement« , a-t-il résumé. « J’ai été très enthousiaste, car j’avais assisté à un match à Majorque l’été dernier, j’avais suivi l’équipe et j’étais devenu un fan. C’était une opportunité vraiment enthousiasmante et j’ai sauté sur l’occasion ».

Steve Kerr avait tellement apprécié l’expérience lors de sa première venue sur l’île, l’été dernier, qu’il avait livré un discours de motivation aux joueurs de l’équipe première. Ce nouveau statut va lui permettre de continuer à s’investir dans ce projet et vivre l’expérience à fond.

« En devenant fan de Majorque l’année dernière et en m’impliquant maintenant dans l’équipe, je vais regarder des matchs de Liga toute l’année ! « , a-t-il ajouté. « C’est tellement excitant de ne pas avoir seulement un intérêt financier, mais aussi ce que cela signifie vraiment, de mettre son cœur à l’ouvrage et de faire partie de l’équipe. Le plus important, c’est la culture de l’équipe au quotidien. Est-ce que tout le monde va dans la même direction ? Est-ce que tout le monde se soutient ? Avez-vous hâte de venir à l’entraînement tous les jours ? De voir vos coéquipiers, de voir vos entraîneurs ? Je sais que c’est une culture qui a été instaurée à Majorque et, manifestement, elle porte ses fruits ».

Le RCD Majorque a en effet terminé à une belle 9e place en Liga la saison dernière et peut espérer faire au moins aussi bien cette saison.