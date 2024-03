Larry Nance Jr. et TJ McConnell, actionnaires minoritaires du Leeds United

Après LeBron James, qui possède 2% des parts du Liverpool FC via Fenway Sports Group, c’est au tour de Larry Nance Jr. et de TJ McConnell d’investir dans le foot anglais. L’ailier des Pelicans et le meneur des Pacers font partie de l’actionnariat de 49ers Enterprises, qui a pris le contrôle à 100% du Leeds United, l’ancien club d’Eric Cantona. Jusqu’à présent, les propriétaires de la franchise de NFL en possédaient 44%.

On ne sait pas à quelle hauteur Nance et McConnell sont actionnaires de 49ers Enterprises, mais cela peut devenir un très bon investissement. Certes, Leeds United n’a pas l’aura du Liverpool FC, et le club vient d’ailleurs d’être relégué en Championship, mais il faut savoir que LeBron James a largement rentabilisé son investissement. Sa prise de participation, estimée à six millions de dollars en 2011, est désormais valorisée à 44 millions de dollars !