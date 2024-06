Les Clippers n’ont pas été gâtés par la NBA

Alors que la NBA essaie depuis plusieurs années de limiter le nombre de back-to-backs (deux matches en deux soirs) et de favoriser le repos des joueurs, la tendance repart à la hausse la saison prochaine. La faute à un début de saison décalé d’une semaine, et à la mise en place de la NBA Cup. Ainsi, en moyenne, chaque équipe jouera 14 back-to-backs cette saison, contre 13 la saison passée.

Les franchises les plus mal loties sont les Hawks, les Hornets, les Cavs, les Pistons, les Warriors, les Clippers, les Lakers, le Magic, et les Kings avec 15 back-to-backs.

25 séquences de trois matches en quatre jours pour les Clippers !

Cependant la NBA se félicite d’une chose : la baisse des back-to-backs qui intègrent un déplacement. On n’en compte plus que 9 en moyenne par équipe. Ce qui signifie qu’un tiers des back-to-backs se jouent dans la même ville. Ce qui ne devrait pas empêcher les Clippers (Kawhi Leonard…), les Lakers (Anthony Davis…) ou les Spurs (Victor Wembanyama…) de faire leurs mises au repos habituelles.

A propos des Clippers, ils n’ont pas été gâtés par la NBA. Ainsi, ce sont eux qui possèdent le plus de séquence de « trois matches en quatre jours » (25), et ils auront même deux séquences de « cinq matches en sept jours » ! Ce sont aussi eux qui effectueront le plus de kilomètres en déplacement (50 670 miles).

Enfin, les coéquipiers de Kawhi Leonard vont jouer 10 de leurs 41 matches à domicile en matinée (à midi ou 13h00), et on sait que les joueurs n’apprécient guère de jouer à ces horaires.

LES BACK-TO-BACKS

15 – Cavaliers, Clippers, Hawks, Hornets, Kings, Lakers, Magic, Pistons, Warriors,

14 – Blazers, Bucks, Bulls, Celtics, Grizzlies, Nets, Raptors, Rockets, Sixers, Suns, Thunder

13 – Heat, Jazz, Knicks, Mavs, Nuggets, Pacers, Pelicans, Spurs, Wizards, Wolves