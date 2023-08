James Harden n’a vraiment pas l’intention de rejouer aux Sixers

James Harden, Ben Simmons, même combat ! Trois ans après avoir vécu le feuilleton Ben Simmons, les Sixers se retrouvent dans la même situation avec James Harden ! Ironie de l’histoire, les Sixers avaient mis fin au feuilleton Simmons en le transférant contre… James Harden. Mais l’ancien MVP est fâché contre Daryl Morey et les dirigeants de Philadelphie. Il s’est senti insulté par leur proposition, et il veut rejoindre les Clippers.

Sauf que les Sixers ont mis fin aux discussions samedi soir. Les Clippers n’ont pas grand chose d’intéressant à proposer, et le salaire énorme d’Harden limite les options. En clair, Philadelphie compte sur Harden pour la saison prochaine. Sera-t-il là pour la reprise début octobre ?

Les Sixers et James Harden pris au piège

Selon The Athletic, il ne faut pas y compter ! « Une source proche de Harden a réaffirmé que l’ancien MVP et 10 fois All-Star ne veut plus jouer pour Philadelphie et n’a pas l’intention de participer au camp d’entraînement » écrivent nos confrères. Harden serait persuadé qu’un départ est toujours possible, et la décision des Sixers, de mettre fin aux discussions, n’est qu’une stratégie. Ce n’est pas sans rappeler le feuilleton Mbappé au PSG, sauf que les rôles sont inversés avec un Mbappé, en fin de contrat, qui souhaite jouer, et un club qui le met au placard en attendant qu’il prolonge ou qu’une offre conséquente arrive sur la table. Mais depuis ce matin, Kylian Mbappé est de retour à l’entraînement…

Pour Harden, les Sixers sont pris au piège puisque, quoi qu’il arrive, le joueur sera free agent dans un an. Si le MVP 2018 s’obstine à rester chez lui, au lieu de s’entraîner, Philadelphie n’hésitera pas à lui coller amende sur amende. Comme ce fut le cas pour Ben Simmons. Au final, les deux parties ont tout intérêt à s’entendre. Les Sixers sur le plan sportif, Harden sur le plan financier.