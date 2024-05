Les Nuggets ont senti passer la fessée

« Ce n’est jamais une expérience agréable ». Mike Malone n’a pas franchement apprécié de s’incliner de 45 points à Minnesota dans ce Game 6. Il faut dire que ses Nuggets ont été roués de coups, et à défaut de laisser des traces, ça reste humiliant. Jamais un champion NBA n’avait pris une telle fessée dans l’histoire des playoffs ! Jamais les Nuggets n’avaient encaissé une telle fessée en playoffs. L’ancien record datait de 1985 avec un revers de 44 points face aux Lakers de la grande époque.

« Ils ont frappé une première fois, puis une seconde, puis une troisième… » raconte le coach de Denver. « Il faut les féliciter, ils ont fait ce qu’il fallait faire pour rester en vie et revenir à Denver pour le Game 7. C’est une défaite décevante, et ça l’est toujours quand on se retrouve menés de 50 points en playoffs. »

Aucun soin du ballon

Ce n’est que la 5e fois dans l’histoire qu’une équipe perd de 30 points et plus dans un Game 6. La bonne nouvelle, c’est que trois fois sur quatre, l’équipe défaite s’était ensuite imposée dans le Game 7. Comme les Cavaliers en 2018 face aux Pacers, après s’être incliné de 34 points dans la 6e manche.

« Game et 7 restent les deux plus beaux mots au monde » lâche Mike Malone, avant d’évoquer ce revers de 45 points. « Le manque d’attention sur le ballon a été problématique. J’ai dit à nos gars à la mi-temps : « Les gars, si je vous avais dit avant le match que Minnesota shooterait à 42% du terrain et à 30% à 3-points, l’auriez-vous accepté ? Et ils ont tous répondu par l’affirmative. Je leur ai dit : ‘La raison pour laquelle nous nous faisons botter les fesses, c’est que nous ne prenons pas soin du ballon, que vous ne prenez pas de rebonds et que nous jouons sans physique, ni dureté’. »

« Je crois qu’on a mené 9-2… »

Fidèle à lui-même, Nikola Jokic en a même ri en conférence de presse. À un journaliste qui lui demande s’il faut immédiatement jeter cette défaite, voici ce qu’il a répondu.

« Je ne crois pas… Je pense qu’il faut le prendre comme une bonne défaite. Ils nous ont battus, et ils nous ont même détruits. Il faut en retenir la leçon… En fait, je crois qu’on a mené 9-2, et ça ne se présentait pas bien pour eux… Et puis ensuite, il n’y a eu qu’une équipe sur le terrain. C’est une grosse défaite et il faut le prendre comme tel. »

Pour le leader des Nuggets, il faut d’abord féliciter les Wolves. « Ils nous ont botté le cul ! Ils étaient meilleurs que nous dans tous les secteurs. Il faut l’accepter » poursuit-il. « On ne perd pas tous les jours de 45 points, et il faut l’accepter… Ils ont été incroyables. Ils ne possèdent pas la meilleure défense de la NBA par hasard. Mais on a aussi prouvé qu’on pouvait avoir de bonnes positions face à eux. »