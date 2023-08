Le vibrant hommage de Dwyane Wade à son père et à Allen Iverson

Comme chaque année, il y a eu beaucoup d’émotions et de larmes au Hall Of Fame. Quand Tony Parker a remercié ses parents ou lorsque Pau Gasol a rendu hommage à Kobe Bryant. Mais le moment le plus intense a peut-être été lorsque Dwyane Wade a fait venir son père, Dwyane Wade Sr., sur l’estrade.

Tandis que l’ancien arrière du Heat terminait son discours pour le remercier, son père est resté debout, seul au milieu des légendes du basket. Un moment incroyablement fort, où Wade raconte comment son père l’a formé à dépasser ses limites.

« Nous avions le même rêve et nous portons le même nom, Dwyane Tyrone Wade. Le fait de savoir que nous nous sommes arrachés pour arriver jusqu’au Basketball Hall of Fame, c’est la volonté de Dieu. Papa, je sais que tes genoux te font mal, mais veux-tu me rejoindre sur scène pour que nous fassions nos premiers pas au paradis du basket ? C’est pour mon père. Je t’aime et je te remercie. Nous sommes au Hall Of Fame, mon pote ! »

« AI, tu es la preuve vivante que la rédemption et l’évolution sont possibles »

Autre passage émouvant, quand Wade a rendu hommage à Allen Iverson, qu’il avait choisi pour le présenter au Hall Of Fame. Un choix qui avait surpris, mais Wade s’est à nouveau justifié.

« Nos héros ne sont pas toujours parfaits. Au contraire, ils possèdent une capacité d’adaptation qui les rend accessibles et réels. Lorsque l’on parle d’Allen Iverson, c’est exactement ce que l’on dit », a expliqué l’ancien joueur vedette du Heat. « Tu as apporté de l’espoir à ceux qui ont grandi avec des ressources limitées. Tu nous as montré que le succès et la grandeur sont accessibles même dans l’adversité. Tes galères ont rendu tes réussites d’autant plus remarquables. A.I., tu es la preuve vivante que la rédemption et l’évolution sont possibles. J’ai respectueusement porté le numéro 3 tout au long de ma carrière universitaire et NBA pour représenter l’amour et le respect que j’ai pour cet homme ».