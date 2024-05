Une Air Jordan 38 Low pour la Fête des mères

Jordan Brand poursuit son offensive avec la Air Jordan 38 Low, sortie il y a un peu plus de quatre mois et qui bénéficie ici d’un coloris « Mother’s Day » pour honorer le fête des mères. Celui-ci se décline par une tige couleur saumon et blanc nacré, avec quelques touches de noir, pour faire ressortir le logo « Jumpman » sur la languette, au niveau du col ou de la semelle.

La Air Jordan 38 Low conserve les mêmes caractéristiques que sa grande sœur, avec une coupe un poil plus basse. On retrouve ainsi les clins d’œil à la saison culte de Michael Jordan en 1993, intégrés directement dans la conception de la chaussure.

Les motifs croisés, les chevrons et les lignes côtelées sur l’une des chaussures représentent ses statistiques de points, de passes et de rebonds par match. Sur l’autre chaussure, les détails en tissu rendent hommage au record de la saison de 57 victoires pour 25 défaites, et au troisième titre NBA consécutif remporté par Michael Jordan. La paire a également été conçue dans une démarche de développement durable, avec au moins 20 % de son poids en matières recyclées.

La Air Jordan Low Mother’s Day est disponible sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.