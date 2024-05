« Next Knick Up »

Tom Thibodeau a fait un choix fort concernant son cinq de départ lors du Game 5 remporté contre les Pacers. L’entraineur a ainsi décidé de remplacer Precious Achiuwa par Miles McBride et donc de jouer plus petit.

Avec cette décision, il a fait confiance à Miles McBride (17 points), qui a apporté sa défense et du « spacing » pour laisser champ libre à Isaiah Hartenstein dans la raquette.

« Il a été énorme, » commente ainsi Donte DiVincenzo. « Offensivement, en donnant de l’espace, en étant agressif. Et défensivement, il leur a fait vivre un enfer sur tout le terrain, en les empêchant de jouer. En étant capable de venir en aide et de reprendre sa place, il a été vraiment spécial ce soir. »

Les fruits du « Next Man Up »

Pourtant critiqué pour ses choix de rotation et le nombre de minutes qu’il impose à ses titulaires, Tom Thibodeau a souvent évoqué la philosophie du « Next Man Up » chez les Knicks. Avec chaque blessure, l’entraineur des Knicks a ainsi donné sa confiance au joueur suivant, prêt à contribuer pour aider l’équipe.

Cela a été le cas pour Miles McBride dans le cinq de départ, mais aussi pour Alec Burks en sortie de banc. Le remplaçant a de son côté inscrit 18 points en 23 minutes de jeu, dans la lignée de ses 20 points du match précédent, alors qu’il n’avait pourtant pas joué la moindre minute lors du premier tour face aux Sixers…

« Il nous a donné d’énormes minutes dans cette série », note ainsi Josh Hart. « C’est un vrai professionnel, quelqu’un qui reste prêt. Vous le voyez tous les jours travailler dur, faire ses tirs. C’est ce que font les pros. Lorsqu’ils ne sont pas dans la rotation, ils continuent de s’améliorer, ils continuent de rester prêts. Lorsque ça a été à son tour, il est venu et nous a aidé lorsque nous en avions désespérément besoin. C’est un vrai pro, quelqu’un sur qui nous allons compter pendant ces minutes. »

Outre la réussite rencontrée dans le Game 5, Alec Burks et Miles McBride ont en commun d’apporter une nouvelle option en attaque en posant des écrans à Jalen Brunson qui perturbent les Pacers.

« C’est quelque chose que nous aimons faire (des écrans entre deux arrières) mais aussi entre intérieurs » explique Tom Thibodeau. « Nous devons attaquer de différentes manières et nous devons donner des ouvertures à Jalen (Brunson) de différentes manières. On sait qu’il sera pris à deux parfois. Ensuite, c’est à nous de faire les bons choix. Et c’est pour ça que j’ai trouvé l’apport de Alec (Burks) et Deuce (McBride) inestimable. »