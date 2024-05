Etouffé par les Nuggets, Anthony Edwards préfère en rire

Il avait un grand sourire, torse nu dans le vestiaire, pour répondre aux journalistes après la rencontre. Anthony Edwards l’a encore gardé quand il a évoqué la performance parfaite de Nikola Jokic, auteur d’un match à 40 points et 13 passes, sans aucune balle perdue.

« J’ai rigolé, tout simplement. C’est tout ce que je pouvais faire », explique-t-il pour commenter le troisième quart-temps du Serbe. « Je ne peux pas être en colère. Il est fort. Je l’ai dit après les deux premiers matches de la série : c’est le MVP, le meilleur joueur de la NBA. Il l’a montré les trois dernières rencontres. Il a été spécial dans ce match, je lui tire mon chapeau. Il a été énorme. »

Des prises à deux intenses

La prestation du pivot des Nuggets contraste avec la sienne. Si brillant depuis le début de la série, l’arrière de Minnesota a été asphyxié avec 18 points à 5/15 au shoot, 9 passes et 4 ballons perdus. La défense de Denver fut très bien organisée pour le contenir.

« J’ai essayé de trouver le joueur ouvert car ils ne me laissaient pas tranquille tant que je n’avais pas lâché la balle », remarque-t-il. Les prises à deux des Nuggets étaient-elles si fortes dans ce Game 5, par rapport à d’autres durant la saison ? « Oui. C’était dingue. C’était fou », rigole-t-il ainsi.

« On savait qu’on devait faire les choses différemment avec lui. Il écrase tout le monde à lui tout seul », se justifie Michael Malone puisque le joueur de Minnesota tournait à 33 points de moyenne avant cette rencontre. « On a décidé de faire des prises à deux, de le trapper, de sortir après les écrans. Ça demande beaucoup d’effort et c’est une grande partie de notre victoire. »

L’absence de Mike Conley a pesé

Anthony Edwards a eu quelques opportunités en un-contre-un ou en pénétration mais il a manqué de justesse, semblant même hésiter face aux défenseurs des Nuggets. Ce qui tranchait avec son agressivité des précédents matchs.

« Ils ont fait des prises à deux sur Anthony. On savait que ça allait arriver dans cette série et encore plus avec l’absence de Mike (Conley). Il a été globalement patient et a fait circuler la balle. Peut-être a-t-on été un peu lent parfois, mais on a eu des bons tirs qui ne sont pas rentrés », juge Chris Finch, qui a insisté sur le manque laissé par son meneur de jeu, qui donne de l’air au meilleur marqueur des Wolves.

Trois défaites de suite pour le groupe, un Game 5 raté pour le joueur : les Wolves et Anthony Edwards sont, pour la première fois des playoffs, dans le dur et même dos au mur désormais. Comment les champions en titre ont-ils réussi à inverser la tendance alors qu’après le Game 2, si impressionnant, tout semblait rouler pour Minnesota ?

« Je ne sais pas. Ils jouent mieux que nous, ils nous dominent, jouent plus dur, vont chercher les ballons. Tout va dans leur sens », liste le All-Star. « Ils ont la dynamique avec eux et on va devoir trouver une manière de la faire revenir de notre côté. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.