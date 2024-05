Même diminués, les Knicks gagnent largement la bataille du rebond

« Ils nous ont tué au rebond, sans doute plus que dans aucun autre match de la série. On n’a pas égalé leur niveau d’intensité de toute la soirée. » Tyrese Haliburton fait un constat dur mais juste, et a tout résumé en une phrase.

Le premier quart-temps a apporté une première preuve de la domination des Knicks sous le cercle, avec une bataille remportée 13-5. Le deuxième quart-temps est de la même veine, 14-6. Les Knicks ont donc inscrit 13 points sur seconde chance en première période, et les temps-morts répétés de Rick Carlisle n’ont pas stopper l’hémorragie.

« C’est une simple volonté d’aller chercher le ballon », explique le coach des Pacers. « Aller au contact et attraper le ballon. C’est comme ça. On ne l’a pas fait et on en a payé le prix. »

Pas de rebonds, pas de transitions

Les troupes de Tom Thibodeau ont donc terminé avec 53 rebonds, dont 20 offensifs, dans cette victoire. C’est 24 de plus (!) que les Pacers, limités à 29 prises.

Forcément, avec 20 rebonds offensifs, les Knicks ont pu prendre 29 shoots de plus qu’Indiana. Surtout, prendre des rebonds offensifs, c’est tuer dans l’œuf les relances de Tyrese Haliburton et sa bande.

« On brille quand on peut courir et jouer vite. C’est difficile de le faire quand il faut ressortir la balle après un panier à chaque fois », se lamente le meneur All-Star. « Ce qui nous a fait mal offensivement, ce sont les rebonds, car on n’a jamais pu jouer les transitions. Meilleur on sera au rebond, meilleur on sera pour courir. »

En plus des limites au rebond, il faut ajouter 18 ballons perdus côté Indiana. En laissant autant de possessions supplémentaires à leur adversaire, les Pacers ne pouvaient que creuser leur tombe…

« On a été anéanti au rebond et sur les balles perdues. On a donné 20 rebonds offensifs et 29 shoots de plus », insiste Rick Carlisle. « On est tous responsables. C’était vraiment gênant, vraiment. On a pris une grosse leçon. »