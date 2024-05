Olivier Sarr et Jalen Williams attendent leurs petits frères en NBA

Sauf s’il est recruté par les Hawks, les Wizards ou encore les Rockets, et qu’il se remet dans le même temps très rapidement de sa rupture d’un tendon d’Achille, Olivier Sarr n’a que peu de chances de jouer avec son frère la saison prochaine. Alexandre Sarr est attendu à la première place, qui appartient à Atlanta, ou en tout cas dans les premiers joueurs appelés le 26 juin, donc loin du Thunder, qui possède le 12e choix, où Olivier évolue depuis deux ans.

À défaut de se retrouver sous les mêmes couleurs, le récent champion G-League est fier de voir son frère (19 ans) se tailler la part du lion dans cette cuvée 2024 après sa belle saison dans le championnat d’Australie.

« Je suis impressionné par ses performances. Il est en avance sur son âge. Il ne ressent aucune pression », explique son grand frère. « Jetez un oeil à la NBL, c’est une ligue d’adultes, ce n’est pas l’université. La G-League est aussi différente, car on joue contre des pros qui ont évolué en Euroleague et en NBA. L’aspect positif du programme « Next Stars », c’est qu’on est le seul jeune de son équipe, donc c’est fait pour que l’on progresse. »

Jalen Williams et Cody Williams réunis à Oklahoma City ?

Si Olivier ne devrait donc pas retrouver Alexandre à Oklahoma City, en revanche, un autre grand frère du Thunder pourrait faire équipe avec son petit frère. Il s’agit de Jalen Williams, dont le frère Cody (19 ans) est attendu au premier tour de la Draft. Justement, ESPN l’envoie même au Thunder, drafté en douzième place, dans sa « Mock Draft 1.0 ».

« Je lui ai dit que s’il était assez prêt, alors il devait y aller », raconte Jalen Williams. « Le plus important, c’est qu’il est très jeune et annoncé très haut. Il faut battre le fer tant qu’il est chaud. Peu de gens ont la chance d’être dans la situation qui est la sienne. Je lui ai dit d’y aller tant qu’il est prêt et en bonne santé. »

Et Jalen Williams sera présent lors du grand moment, pour fêter ça, comme son frère l’avait fait pour lui en 2022.

« Je serai là et je suis impatient. Ça va être vraiment cool. Il sera en NBA bien plus rapidement que moi, et ce sera cool d’inverser les rôles deux ans après. Je suis super fier, il le sait. C’est dingue que ce soit arrivé si vite. J’ai l’impression d’avoir été drafté à l’instant et il suit le même processus », livre le joueur du Thunder.