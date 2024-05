Jalen Brunson inscrit son nom parmi les légendes

Et dire qu’il y a deux ans, il n’était que la doublure de Luka Doncic aux Mavericks… Aujourd’hui, Jalen Brunson est All-Star, « franchise player », et il réalise des playoffs exceptionnels.

Depuis la série face aux Sixers, il cumule les perf’ éclatantes, inscrit son nom dans les livres d’histoire, et cette nuit, avec ses 44 points inscrits dans le Game 5 face aux Pacers, il est devenu le 7e joueur, depuis 1980, à cumuler au moins cinq matches à 40 points et plus dans les mêmes playoffs !

Le sextet qui l’accompagne est composé de légendes : LeBron James, Michael Jordan, Allen Iverson, Bernard King, Hakeem Olajuwon et Shaquille O’Neal. « C’est gros tir après gros tir » résume Tom Thibodeau. « C’est comme une machine ! Il est déterminé. Match après match, il est prêt, et il le sera pour le prochain. »

Un record de franchise en poche

Accompagné de Miles McBride pour débuter la rencontre, Jalen Brunson a grandement profité de la domination au rebond de ses coéquipiers. Pourquoi ? Parce qu’un ballon récupéré et bien ressorti, c’est l’assurance de pouvoir donner du rythme et de peser sur la défense. Cette nuit, Jalen Brunson n’a cessé de mettre à mal le repli des Pacers. A la pause, il en était déjà à 28 points. Un record de franchise…

« Je pense que collectivement, quelle que soit la situation, nous gardons le même état d’esprit quoi qu’il arrive », réagit-il. « Et peu importe comment je me sens ou comment quelqu’un d’autre se sent, nous savons ce qui est en jeu, nous savons ce que nous devons faire et nous allons trouver une solution. »

Brunson ne se plaint jamais

Le plus impressionnant, peut-être, c’est la capacité de Jalen Brunson à élever son niveau de jeu dans les matches importants. Dans le Game 5 face aux Sixers, il avait inscrit 40 points. Cette nuit, il en plante 44. « Et vous ne l’entendrez jamais chercher des excuses… Il ne parle jamais de ses blessures » enchaîne Tom Thibodeau. « Quand on entend des joueurs parler de blessures, c’est souvent pour se trouver des excuses. Ce n’est pas son genre. Lui, il est plutôt à se dire : ‘Comment je peux faire mieux ?' ».

Autre point fort de Jalen Brunson : il ne sur-réagit jamais. En conférence de presse, il est toujours posé et calme, que les Knicks prennent 30 points, ou qu’ils en mettent 30…

« S’il y a bien une chose que j’ai appris en playoffs, c’est qu’un match n’a vraiment aucun effet sur le suivant… Que vous gagnez de 1 ou 30 points, ça n’aura aucun impact sur le suivant. Voilà pourquoi, au sortir de cette rencontre, on n’a qu’une chose en tête : comment préparer le Game 6 ».