Des bagues et un discours de Tom Brady pour fêter le doublé des Aces

Le sourire d’une enfant illumine le visage de A’ja Wilson. La superstar des Aces vient d’enfiler sa bague de championne WNBA. « La bague est belle. Elle est énorme. Je ne m’attendais pas à ça. Bling, bling, bling, bling, bling, bling », formule-t-elle. Mardi, la formation basée à Las Vegas tenait sa traditionnelle cérémonie après le second titre obtenu à l’issue de la saison dernière.

« On est de retour. Non seulement on est de retour, mais on est championnes du monde deux fois de suite. Tout ce que je peux dire, c’est visons le triplé », fixe le propriétaire de l’équipe, Mark Davis, devant une salle comble. Un objectif que Tom Brady, actionnaire minoritaire du club, a tempéré en se présentant auprès des joueuses en amont de la rencontre face au Phoenix Mercury.

« Il disait : ‘Les bannières seront toujours là, donc vous n’avez pas à essayer de les défendre. Faites ce que vous avez fait jusqu’à présent’. Ce message a marqué la soirée pour moi. J’ai l’impression qu’on est tellement pris dans l’engrenage du ‘Oh, mon Dieu, il faut qu’on fasse trois fois la même chose’, mais cette bannière sera toujours là. Ma bague sera toujours dans l’armoire à trophées », rapporte A’ja Wilson.

Cette dernière a repris en effectuant son chantier habituel, en signant 30 points, 13 rebonds et 5 passes décisives dans la victoire de son équipe (89-80). Becky Hammon, la coach des Aces, a déclaré qu’elle n’avait pas prévenu ses joueuses de cette visite de Tom Brady, ce qui a été une bonne surprise pour elles.

Un triplé historique en ligne de mire

« J’ai pensé que ce serait bien de faire venir une personnalité du monde du sport qui non seulement s’investit dans notre équipe, mais qui connaît aussi quelques petites choses pour gagner. Laissons-le s’exprimer. C’est quelqu’un qui s’est assis là où elles se sont assises. Ces choses-là n’arrivent pas par hasard ».

Le tout sous les yeux de la patronne de la ligue, Cathy Engelbert, qui aurait pu être dans le Connecticut pour les débuts de Caitlin Clark avec le Indiana Fever, mais qui a préféré se rendre à Las Vegas. « La partie préférée de mon travail est de remettre le trophée. C’est donc important : championnes deux années de suite », lâche cette dernière.

Les Aces espèrent devenir la première équipe depuis les Houston Comets, de 1997 à 2000, à remporter au moins trois titres d’affilée et la deuxième à accomplir cet exploit. L’équipe de Las Vegas est déjà devenue la première équipe depuis les Sparks de Los Angeles en 2001 et 2002 à être à championne en « back-to-back ».