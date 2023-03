Après avoir annoncé sa (deuxième) retraite en février, Tom Brady, sept fois vainqueur du Super Bowl et considéré comme le meilleur quarterback de l’histoire du football américain, jette son dévolu sur le basket en investissant dans les Las Vegas Aces, dernier champion WNBA. Un nouveau chapitre qu’il est impatient de débuter.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de faire partie de l’organisation des Las Vegas Aces » s’est ainsi réjoui Tom Brady dans un communiqué. « Mon amour pour le sport féminin a commencé dès mon plus jeune âge, lorsque j’assistais aux matchs de mes sœurs aînées. J’ai toujours été un grand fan des sports féminins et j’admire le travail que les joueuses des Aces, le staff et la WNBA continuent de faire pour développer le sport et donner aux futures générations d’athlètes les moyens d’agir. Pouvoir contribuer de quelque manière que ce soit à cette mission en tant que membre de l’organisation des Aces est un honneur incroyable ».

Pour rappel, il avait déjà assisté à un match des Aces le 31 mai 2022. Une rencontre qui s’était soldée par une victoire contre le Conneticut Sun. Après avoir réussi le gros coup de signer Candace Parker à la free agency, la franchise de Las Vegas en réalise un autre avec la venue de Tom Brady au sein de son actionnariat.

« Depuis que j’ai acheté la franchise, notre objectif est de gagner sur et en dehors du terrain. La présence de Tom Brady est une victoire non seulement pour les Aces et la WNBA, mais aussi pour le sport professionnel féminin dans son ensemble » a déclaré Mark Davis, propriétaire majoritaire de la franchise.

Âgé de 45 ans, Tom Brady a été cinq fois MVP du Super Bowl. Son arrivée dans le paysage de la WNBA pourrait bien accélérer encore le développement de la ligue féminine, et attirer d’autres investisseurs.