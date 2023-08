bob myers arrive sur espn

Après son important remaniement en interne, qui a vu Mark Jackson, Jeff Van Gundy et Jalen Rose prendre la porte, et Doris Burke prendre du galon, ESPN poursuit la réorganisation de ses différentes émissions.

Et le petit dernier à rejoindre la chaîne US n’est autre que Bob Myers, qui s’apprête à officialiser un accord pour rejoindre l’émission « NBA Countdown » comme consultant, selon le New York Post. Nos confrères rappellent que le désormais ex-GM des Warriors, qui a quitté Golden State en mai dernier après 12 saisons passées au club (et 4 titres remportés), n’est pas totalement étranger à ESPN. La saison passée, il animait un podcast, « Lead By Example », produit par Omaha Productions, la société de production de Peyton Manning, le mythique quarterback de la NFL, dont les contenus sont distribués sur les différentes plateformes… d’ESPN.

Il va sans dire que c’est un gros coup pour ESPN, qui sécurise le recrutement d’un des meilleurs dirigeants des quinze dernières années en NBA, dont l’expérience, le réseau et les qualités de communicant apporteront sans aucun doute une plus-value conséquente à la couverture médiatique de son nouvel employeur. Et ce, à un an, du renouvellement des droits TV pour plusieurs milliards de dollars.