Champion NCAA en 2022 avant de réaliser une nouvelle campagne de grande qualité la saison passée, malgré une élimination prématurée au second tour de la « March Madness » contre Arkansas, le programme de Kansas figurera une nouvelle fois parmi les poids lourds du championnat universitaire la saison prochaine. Pour cela, les Jayhawks ont signé une intersaison de très haute volée, ponctuée notamment par l’engagement du pivot Hunter Dickinson, mais aussi par un retour précieux, celui de Kevin McCullar Jr.

Au centre de cette équipe remaniée mais toujours autant ambitieuse, l’ailier de 22 ans, arrivé l’été dernier sur le campus de Lawrence en provenance de Texas Tech, fera en effet figure de vétéran, alors qu’il va jouer sa cinquième et dernière saison sur les planches de la NCAA.

« Role player » précieux la saison passée, par ses qualités défensives et son profil « all-around » en attaque (10.7 points, 7 rebonds, 2.4 passes et 2 interceptions), le natif de San Antonio a désormais le champ libre pour s’imposer comme le patron sur les rotations des postes extérieurs, après les départs vers la Draft de Gradey Dick (Raptors, 13e choix) et de Jalen Wilson (Nets, 51e choix).

« Le joueur qui a le plus progressé, sans hésitation, c’est Kevin McCullar. Il est notre ‘MIP’ pour le moment, et même notre meilleur joueur », assure en tout cas Bill Self, dont les Jayhawks vont jouer des matchs amicaux contre les Bahamas de Buddy Hield et Deandre Ayton prochainement. « Cela pourrait être différent plus tard, à un autre moment. Mais jusqu’à maintenant, il est notre joueur le plus régulier. »

La (dernière) saison de la maturité

Une montée en puissance tardive, à un an du grand saut vers la Draft, qui rappelle forcément celle des deux derniers ailiers vedettes de Kansas…

« C’est exactement le même cheminement qu’avec Ochai [Agbaji] et ‘J-Will’ [Jalen Wilson]. Ils ont testé les eaux de la Draft, ont récolté des informations et des retours avant de revenir [à la fac’] », ajoute en effet le coach de Kansas. « De la sorte, ils ont attaqué leur dernière année avec une meilleure compréhension de ce que la NBA attendait d’eux, et ont réalisé ce qu’ils devaient changer. Pour Kevin, c’est la confiance et l’agressivité. Exactement comme Ochai et ‘J-Will’. Il est fait du même bois que ces gars-là. »

Après avoir testé sa cote au printemps 2021, Ochai Agbaji était effectivement revenu pour jouer sa saison « senior » (2021/22). Une sacrée bonne décision, puisque l’actuel joueur du Jazz avait pondu une dernière campagne à 18.8 points, 5.1 rebonds et 1.6 passe, remportant le trophée du meilleur joueur en conférence Big 12 et le titre de champion NCAA, avant de sécuriser une sélection dans la « lottery » de la Draft 2022. Même chose pour Jalen Wilson, revenu l’an passé à Kansas pour jouer sa campagne « senior », qu’il a conclu comme successeur d’Ochai Agbaji en tant que lauréat du meilleur joueur en conférence Big 12, avec des moyennes de 20.1 points, 8.3 rebonds et 2.2 passes par match. Avant de sécuriser un « two-way contract » à Brooklyn…

Jamais deux sans trois, alors ?

« Je veux continuer à réaliser des actions décisives, qui contribuent à la victoire. Tout en essayant de progresser encore en attaque, c’est sûr », conclut en tout cas sobrement Kevin McCullar Jr, bien conscient de l’opportunité à saisir. « En tant que vétéran, je dois être davantage vocal aussi. »