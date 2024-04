À Brooklyn, Jalen Wilson retourne à la case départ

Dans une équipe de Brooklyn qui a opéré un important rajeunissement de son effectif ces dernières semaines, Jalen Wilson, 22 ans, fait figure de vétéran dans la promotion de Draft 2023 des Nets, composée également de Dariq Whitehead (Duke) et Noah Clowney (Alabama), deux joueurs de 18 ans seulement.

Joueur de premier plan en NCAA durant quatre saisons avec Kansas (14.2 points, 7.7 rebonds et 2 passes par match en quatre saisons), le nouvel ailier de la franchise de Brooklyn, champion en 2022 puis lauréat cette saison du « Big 12 Player Of The Year » et du « Julius Erving Award » (qui récompense le meilleur ailier du pays), débarque donc dans un groupe dont la moyenne d’âge est assez proche du sien, fort de son expérience universitaire.

« C’est un champion », résumait Sean Marks à son sujet. « Il a déjà gagné à un assez haut niveau, donc il comprend les tenants et aboutissements et les sacrifices nécessaires. Et il a été très bien coaché. »

Pourtant, aussi accompli fut-il chez les Jayhawks ces quatre dernières années, Jalen Wilson se heurte à une réalité inévitable : il doit tout reprendre à zéro à Brooklyn. Choisi en 51e position de la Draft seulement et signé par le biais d’un « two-way contract », l’ailier de 22 ans est effectivement à nouveau en bas de l’échelle en NBA, et doit donc, ces prochaines semaines, prouver une nouvelle fois sa valeur pour gagner sa place chez les pros.

Pas une question d’âge, mais de rôle

« Je pense que mon temps passé à l’université m’a confronté à diverses expériences, m’a appris diverses choses », déclare-t-il d’ailleurs. « J’ai endossé plusieurs rôles, et je pense que c’est un avantage à faire valoir. »

L’expérimenté rookie des Nets l’a bien compris : la NBA est une ligue de rôles, surtout en ce qui concerne les joueurs de complément. La survie d’un « role-player » dans la Grande Ligue passe donc par la maitrise avancée d’un rôle spécifique, dans l’ombre de joueurs plus majeurs, comme Mikal Bridges chez les Nets par exemple.

« Jouer un rôle spécifique, je l’ai fait à Kansas, dans une équipe championne. L’an passé, j’ai par exemple endossé un rôle plus central puisque j’étais le plus âge de notre équipe », poursuit-il. « Donc [à Brooklyn], j’ai une nouvelle opportunité de m’adapter à ce qu’on me demande de faire. Je m’y suis bien préparé à Kansas. »

En ce qui le concerne, Jalen Wilson, pour s’ouvrir les portes de la rotation de Jacque Vaughn la saison prochaine, devra surtout se montrer capable de sanctionner derrière l’arc en « catch-and-shoot » et de défendre.

Des consignes qu’il a déjà largement appliquées en NCAA, et qu’il doit maintenant transposer au niveau supérieur.

« Le plus dur est devant eux, c’est-à-dire plonger dans le milieu professionnel », conclut ainsi le coach des Nets, à propos des rookies de manière générale. « C’est un métier maintenant, donc il faut façonner son jeu chez les pros de telle manière à ce que tu te rendes utiles quand tu rentres sur le parquet. Leur vision de leur rôle va changer. »

Et Jalen Wilson, peut-être plus que n’importe quel rookie cette année, est prêt à s’y faire, une nouvelle fois.