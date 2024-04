Opération jeunesse assumée à Brooklyn

Après plusieurs années à empiler les superstars et les joueurs d’expérience, les Brooklyn Nets ont décidé de prendre un virage à 180° en février dernier avec les départs de Kevin Durant et Kyrie Irving. Un virage qui se confirme cet été, et c’est assumé.

« Dans l’ensemble, je trouve que l’état général de l’équipe a changé », a reconnu Jacque Vaughn. « Il n’y a plus Patty [Mills], plus de Seth [Curry], plus de Joe [Harris], plus de Yuta [Watanabe]… De manière générale, le changement évoqué en fin de saison commence à se voir sur l’ensemble de la franchise ».

« On a des joueurs âgés de 24 à 27 ans qui vont pouvoir évoluer ensemble et définir notre identité »

Exit les trentenaires et place à de jeunes talents, avec un trio Bridges-Johnson-Claxton qui ambitionne de retrouver à nouveau les playoffs. « Il y a aussi Ben Simmons » rappelle le coach des Nets. « Les quatre que vous avez mentionnés – ainsi que Spencer Dinwiddie, qui est l’aîné à 30 ans et qui marque 20 points dans la ligue… Mais avec Cam Johnson, Mikal Bridges, Ben Simmons et Nic Claxton, on a des joueurs âgés de 24 à 27 ans qui vont pouvoir évoluer ensemble et définir notre identité. Une identité accrocheuse, c’est ce que nous voulons. On veut être des coéquipiers infatigables, des compétiteurs infatigables. Ils auront donc l’occasion de définir cette identité à l’avenir ».

Une identité que Royce O’Neale et Dorian Finney-Smith incarnent déjà, et ils complètent ce quintet. Aux côtés de cette rotation de sept joueurs, deux jeunes vétérans recrutés, Dennis Smith Jr (25 ans) et Lonnie Walker (24 ans), mais aussi deux rookies de 18 ans, Noah Clowney et Dariq Whitehead. Jamais Brooklyn n’avait sélectionné des joueurs aussi jeunes.

« Nous avons deux jeunes de 18 ans qui font maintenant partie de notre programme, et un autre choix de deuxième tour, Jalen Wilson, qui a de l’expérience et qui a gagné à un niveau élevé » conclut Vaughn. « Je suis impatient de voir ce qu’il peut faire. Mais je pense que dans l’ensemble, nous avons abordé la question d’une progression commune, de la capacité à être bons dès maintenant et d’optimiser notre effectif pour l’avenir. »