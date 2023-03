Kevin Durant ne fait pas toute une histoire de ses retrouvailles avec Kyrie Irving

« Solide. » Voilà le qualificatif utilisé par Kevin Durant pour décrire sa performance sur le parquet des Bulls. « J’aurais dû mettre quatre tirs de plus. J’ai perdu le ballon deux fois sur des prises à deux. Il s’agit de se ré-habituer à ce genre de situations. Je dois voir comment transformer tout ça en atouts pour le prochain match », affiche le perfectionniste, auteur d’une très belle sortie à 20 points (7/10), 9 rebonds et 6 passes.

Le prochain match en question n’est autre que le déplacement, dimanche, des Suns à Dallas. Là où un certain Kyrie Irving évolue depuis peu. Au-delà de son importance comptable pour deux équipes très proches au classement à l’Ouest, cette rencontre marquera la première confrontation entre les deux anciens joueurs des Nets.

« KD » y voit simplement un « match comme les autres » pour reprendre un élément de langage fréquemment employé par les joueurs qui retrouvent une ancienne équipe ou un ex-coéquipier. « Je comprends l’aspect divertissement et beaucoup de gens à l’extérieur ont entouré cette date sur leur calendrier. Mais pour les deux équipes, c’est juste une programmation classique. Il s’agit de se remettre au travail et de voir comment on peut s’améliorer collectivement », développe Durant.

À la sortie de sa pointe à 40 points face aux Sixers, Kyrie Irving affichait, lui, plus d’enthousiasme : « J’ai hâte de jouer contre les Suns, contre ces Suns ‘new-look’ avec KD. Je pense qu’il y aura de l’excitation liée au fait de nous affronter à nouveau l’un l’autre. C’est mon frère pour la vie, mais quand on sera sur le terrain, j’attends avec impatience cette confrontation, une confrontation amicale. »

Ce duel sera l’occasion de mesurer le niveau actuel de camaraderie entre les deux hommes, qui ont successivement demandé à quitter Brooklyn, la demande de Durant ayant été formulée en réaction à celle d’Irving, puis à son transfert vers les Mavs.

« On fait tous des choix dans l’intérêt de nos carrières. Je ne peux pas le reprocher à quelqu’un, même si cela a pu se faire aux dépens de l’équipe. Je ne veux pas faire comme si je n’étais pas contrarié qu’on n’ait pas terminé la saison, parce que j’adore jouer avec lui. Je voulais voir jusqu’où on pouvait aller avec ça parce qu’on jouait tous les deux à un haut niveau », regrettait « KD », plus tôt dans la semaine, ajoutant : « On n’en a pas parlé mais on finira par le faire. »

En attendant, l’ailier des Suns a désormais d’autres priorités à gérer : « On a déjà joué l’un contre l’autre. Mais c’est priorité aux Suns. Je suis sûr qu’ils se disent la même chose. Il s’agit de se montrer à son avantage. »