NCAA | Hunter Dickinson rejoint Kansas

Bill Self a encore frappé. Après le titre national en 2022, suivi par une nouvelle saison régulière de grande qualité qui cimentait encore un peu plus sa légende, le boss de Kansas fait comprendre à tout le monde qu’il est encore loin d’être rassasié. En d’autres termes : Hunter Dickinson est un Jayhawk.

Entré sur le portail des transferts dernièrement après trois saisons avec Michigan (17.2 points et 8.4 rebonds), le pivot est immédiatement devenu le joueur le plus convoité sur le circuit, et très rapidement Kansas est apparu comme particulièrement bien placé dans la course à son recrutement. Le prestige de l’université ainsi qu’un « fit » évident sur le plan sportif se chargeant de faire pencher la balance en faveur de l’escouade de Lawrence.

Car sur le papier, l’arrivée de Hunter Dickinson dans le dispositif de Kansas fait effectivement sens pour tout le monde car Bill Self, historiquement, a toujours fonctionné avec un système à quatre extérieurs autour d’un pivot dominant au poste bas (Joel Embiid ou Udoka Azubuike par exemple). C’est exactement le profil du natif de Virginie, qui de surcroit est un shooteur honnête au large et un passeur capable, et qui opérera donc au centre de l’attaque d’une équipe qui a « rechargé » ses munitions offensives ces dernières semaines (Nick Timberlake, Arterio Morris), après les départs de Jalen Wilson et Gradey Dick, inscrits à la Draft et donc en partance pour la NBA.

Le joueur de 2m15 va aussi apporter une présence conséquente au rebond offensif, dans cette équipe qui manquait de taille la saison passée. Concernant la défense, Hunter Dickinson manque sérieusement de vitesse, comme la plupart des pivots de cette taille, et Kansas devra défendre en « drop » sur le « pick-and-roll » pour cacher au maximum ses limitations dans ce domaine. Mais, au minimum, l’ancien Wolverine fera les efforts.

Dans l’ensemble, le contexte est donc idéal pour qu’il réalise une saison XXL sur le plan statistique, et il sera assurément un des favoris en présaison pour le titre de joueur de l’année.