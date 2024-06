NCAA | Avec son 17 sur 20, Bill Self cimente sa légende

« Avec ce gars sur le banc, j’ai le sentiment que je peux tout accomplir sur le terrain. » C’est en ces termes que Jalen Wilson, l’ailier vedette de Kansas, a rendu un bel hommage à son coach Bill Self la nuit dernière. Des mots prononcés lors de la « Senior Night », cette soirée au cours de laquelle les joueurs de quatrième (et donc dernière) année, comme Wilson, disputent leur ultime match devant leur public.

Plus largement, les mots du joueur des Jayhawks résument bien l’ère Bill Self à Kansas, démarrée il y a 20 ans maintenant, en amont de la saison 2003/04 : un long fleuve tranquille, et un modèle de stabilité. Car mardi soir, en disposant à domicile de Texas Tech au terme d’une âpre bataille (67-63), Kansas a remporté le titre de champion de la saison régulière en Big 12 pour la 17e fois au cours des 20 saisons de Bill Self à la tête du programme. C’est même le 19e titre de ce genre pour le technicien de 60 ans, qui en avait remporté deux avec Illinois a début des années 2000, avant de rejoindre les Jayhawks.

« Ça fait un bout de temps que je sais gagner ces trophées ! » lançait-il d’ailleurs après la rencontre la nuit dernière, un brin d’ironie et d’arrogance dans le ton, comme il sait si bien le faire.

Le coeur du champion

Assurément, le titre de cette saison doit avoir une saveur toute particulière pour Bill Self, puisqu’il est obtenu un an après avoir perdu 74% des points de son attaque (à la Draft notamment, avec le départs d’Ochai Agbaji et Christian Braun). Face à ces pertes, beaucoup considéraient Kansas comme un outsider dans la Big 12.

Un peu moins d’un an plus tard, Kansas boucle sa saison régulière en tant que #3 au Top 25 de l’Associated Press, et à deux semaines du début de la « March Madness », l’université reste le roi ultime de sa conférence, le boss final d’un jeu vidéo dont personne en Big 12 ne parvient, depuis 20 ans, à attendre le dernier niveau. Et surtout, le programme de Lawrence se pose comme un candidat très crédible à sa propre succession.

« C’est une aventure remarquable. Et cette saison, ce qui est particulièrement remarquable, c’est que nous continuons à aller de l’avant alors que nous avons subi certaines de nos plus grosses pertes la saison dernière, depuis que je suis ici » savourait-t-il en effet. « À mes yeux, c’est la quintessence de la régularité. »

Et un constat désormais de plus en plus crédible : Bill Self, aujourd’hui, est peut-être devenu la machine à gagner en saison régulière la plus efficace de tous les temps en NCAA.

Avec 19 titres de champion en saison régulière, sa seule personne pointerait par exemple à la 9e place du classement… des universités les plus victorieuses en saison régulière !

« Notre régularité est incroyable » conclut-il ainsi, englobant tout son programme avec lui, avant de rappeler que le plus important restait cependant à venir. « Maintenant, il nous reste une dernière étape : faire d’une belle saison une bonne saison, et faire d’une bonne saison une saison unique. […] Certes, nous sommes sur une très bonne dynamique depuis trois ou quatre mois. Mais le tournoi NCAA, c’est la prime à qui est le plus chaud à un moment précis. Donc je préférais bien sûr être chaud durant le tournoi que de gagner la saison régulière. »