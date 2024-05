Chet Holmgren : « On a tellement de talent dans notre équipe ! »

Si Chet Holmgren a dû passer par une année de blanche la saison dernière pour cause de blessure, il a eu tout le temps pour constater la bonne émulation au sein du Thunder. Après une Summer League convaincante, le voilà désormais prêt à entamer sa carrière NBA et à rejoindre ce vestiaire uni autour d’un projet ambitieux, ramener Oklahoma City en haut de l’affiche.

Pour ce faire, le Thunder dispose d’une flopée de jeunes talents prêts à briller aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, devenu le franchise-player de l’équipe après le départ de Chris Paul.

« Notre direction a fait du super boulot en assemblant les bonnes personnes dans le vestiaire, et aussi dans le staff », a-t-il confié au podcast « All The Smoke », animé par Matt Barnes et Stephen Jackson. « On est tous très jeunes, tout le monde a une belle marge de progression. Tout le monde a vu ce que Shai Gilgeous-Alexander a fait l’an dernier, mais il vient à peine d’avoir 25 ans. Il va continuer à progresser. Ça va être à nous de nous mettre au boulot tous ensemble, bâtir cette cohésion, et comprendre la façon d’assembler toutes ces pièces, car nous avons beaucoup de talent ».

Chet Holmgren est le 1er fan de Shai Gilgeous-Alexander

L’intérieur du Thunder a également loué la méthode de leadership « à la douce » adoptée par SGA, qui a banni toute hiérarchie pour obtenir l’adhésion de tout le monde. Tous prêts à partir à la guerre pour lui.

« On voit bien ce qu’il apporte sur le terrain et pourquoi il est si unique. Et honnêtement, si on ne regardait pas les highlights et les nombres de followers sur Instagram, ce genre de choses, et que vous étiez à ses côtés chaque jour, vous penseriez que c’est juste une personne lambda », a ajouté Chet Holmgren. « Il rigole aux blagues avec nous, il se comporte comme le dernier gars du roster. Et je pense que c’est une bonne chose pour notre équipe en terme de hiérarchie. Personne n’a peur d’aller parler à un autre même s’il est peut-être moins bon. Tout le monde est au même niveau. C’est super pour nous. C’est aussi en ce sens un grand leader ».

Ce sentiment d’égalité est peut-être ce qui fait la force de cette équipe d’OKC qui regorge de talents en développement auxquels Chet Holmgren va venir se greffer à la rentrée. Tout le monde est capable de contribuer et d’occuper ponctuellement le rôle de lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander.

« On a tellement de talent dans notre équipe. Ça peut très bien être un nouveau joueur qui sort du lot à chaque match. Le ballon va plutôt aller vers untel sur ce match, et il va mettre ses tirs. Il y a des gars qui n’ont pas eu beaucoup d’opportunités l’an dernier, ou qui viennent d’arriver, et quand vous regarderez quelques matchs, vous verrez que ces gars peuvent jouer. De Cason (Wallace) à Ousmane (Dieng) en passant par Tre (Mann) et comme ça jusqu’au bout du roster », a-t-il souligné.