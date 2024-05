Dennis Schröder dézingue Maxi Kleber pour son absence à l’Eurobasket

Du rififi en interne chez la « Mannschaft » ? C’est en tout cas ce que laissent penser les récents propos de Dennis Schröder au sujet de Maxi Kleber.

En cause : l’absence de l’intérieur des Mavericks à l’Eurobasket, qui avait préféré prendre du repos pour faire souffler son genou, au moment où il devait négocier son nouveau contrat avec Dallas.

« Maxi n’était pas là l’année dernière et le message était alors le suivant : si tu es absent, tu le seras aussi l’année prochaine », explique pour commencer le nouveau meneur des Raptors, alors que Maxi Kleber est tout de même présent dans la pré-sélection de l’Allemagne pour la Coupe du monde (25 août – 10 septembre).

Ce que ne digère visiblement pas Dennis Schröder, c’est que son compatriote a décidé de se désengager de l’équipe allemande dès la pré-sélection pour l’Eurobasket, alors que des joueurs comme Isaac Bonga et Moritz Wagner, ou tout simplement lui-même, ne l’ont pas fait malgré un flou contractuel ou une blessure.

« Isaac Bonga, Moritz Wagner, ces gars-là étaient quand même présents et, si Maxi avait dit : ‘Je suis blessé, mais je viens’, ça aurait été différent, j’aurais dit qu’il était quand même parmi nous », ajoute le meneur, qui avait rejoint les Lakers dès la fin de la compétition. « Tout est question d’engagement. C’est un honneur de jouer en sélection. Nous avons rendu [la sélection] plus sexy l’année dernière et, maintenant, tout à coup, tout le monde est de nouveau présent. Il faut s’assurer que ce soit juste. »

« Désolé de te le dire Maxi, mais tu n’as pas de jeu. »

En clair, Dennis Schröder ne veut pas que des joueurs de devoir, toujours présents en sélection, soient contraints de rester sur le carreau pour laisser la place à des joueurs comme Maxi Kleber, certes plus référencés mondialement, mais qui manquent parfois à l’appel de leur sélectionneur.

Puis le leader de l’Allemagne de ne pas s’arrêter en si bon chemin, sortant ensuite la sulfateuse pour se prononcer sur le choix de son compatriote, à qui il en veut réellement…

« S’il avait dit qu’il allait signer son contrat et jouer avec la sélection pour gagner encore plus d’argent, je l’aurais compris. Mais si tu dis au coach : ‘Je veux m’entraîner sur mon maniement du ballon et travailler sur mon jeu durant l’été’, alors désolé de te le dire Maxi, mais tu n’as pas de jeu. Tu restes dans les corners, tu défends, tu joues le pick-and-roll, mais tu n’es pas quelqu’un comme Carmelo Anthony, tu n’as pas à travailler ton jeu. Plus tu vieillis, plus tu identifies quels sont tes points forts et plus tu essaies de les exploiter au maximum, de manière flagrante, pour jouer autant que possible en NBA. Donc, moi, je me suis surtout dit : ‘Maxi, tu veux travailler sur ton jeu et c’est pour ça que tu ne peux pas venir en sélection ?’, ce qui m’a un peu dérangé, en toute honnêteté. »

À voir si les tensions s’apaiseront quand les deux joueurs se reverront et il le faudra bel et bien pour que l’Allemagne puisse aller chercher comme espéré une médaille lors du Mondial en Asie…

Maxi Kleber Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DAL 72 17 48.9 31.3 74.6 1.0 2.3 3.3 0.7 1.6 0.4 0.4 0.7 5.4 2018-19 DAL 71 21 45.3 35.3 78.4 1.3 3.4 4.6 1.0 2.0 0.5 0.8 1.1 6.8 2019-20 DAL 74 26 46.1 37.3 84.9 1.5 3.7 5.2 1.2 2.4 0.3 0.8 1.1 9.1 2020-21 DAL 50 27 42.2 41.0 91.9 0.9 4.3 5.2 1.4 2.1 0.5 0.6 0.7 7.1 2021-22 DAL 59 25 39.8 32.5 70.8 1.2 4.8 5.9 1.2 2.3 0.5 0.8 1.0 7.0 2022-23 DAL 37 25 45.6 34.8 71.1 0.8 2.8 3.7 1.4 2.3 0.3 0.7 0.8 6.0 2023-24 DAL 43 20 43.2 34.8 70.2 0.7 2.6 3.3 1.6 1.8 0.4 0.7 0.7 4.4 Total 406 23 44.6 35.7 77.7 1.1 3.4 4.5 1.2 2.1 0.4 0.7 0.9 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.