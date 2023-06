Troisième du dernier Eurobasket, l’Allemagne fera à coup sûr partie des outsiders de la Coupe du monde 2023 (25 août – 10 septembre). Il faut dire qu’avec cinq joueurs qui évoluent en NBA, le sélectionneur Gordon Herbert peut s’appuyer sur une base talentueuse pour composer sa sélection.

Ainsi, outre les présences déjà connues de Dennis Schröder (Lakers) et Daniel Theis (Pacers), Maxi Kleber (Mavericks) mais également les frères Wagner, Franz (Magic) et Moritz (Magic), seront de la partie cet été en Indonésie, au Japon et aux Philippines.

Dans sa pré-sélection de 18 joueurs, liste qui devra ensuite être réduite à 12, Gordon Herbert a aussi fait appel à « l’ex-NBAer » Isaac Bonga (Bayern), sans oublier Oscar Da Dilva (Barcelone), Niels Giffey (Bayern), Justus Hollatz (Breogan), David Kramer (Braunschweig), Leon Kratzer (Bonn), Maodo Lo (Berlin), Andreas Obst (Bayern), Christian Sengfelder (Bamberg), Johannes Thiemann (Berlin), Johannes Voigtmann (Milan), Nick Weiler-Babb (Bayern) et Jonas Wohlfarth-Bottermann (Hambourg).

Évidemment, l’objectif des Allemands sera de décrocher une médaille mondiale, comme en 2002 (bronze). Rappelons qu’ils se trouveront dans la poule E (celle de la mort…) à Okinawa (Japon), avec le pays hôte japonais, l’Australie et la Finlande. Si elle finit à l’une des deux premières places, l’Allemagne croisera ensuite avec le groupe de la Slovénie au second tour, pour espérer rallier les quarts de finale.