Malaki Branham a montré sa force de caractère

Si la Summer League de Victor Wembanyama est déjà terminée chez les Spurs, celle des autres jeunes talents du club de San Antonio continue à Las Vegas. Parmi ces jeunes, nul n’avait davantage besoin de jouer un nouveau match, pour oublier le précédent, que Malaki Branham, le talentueux arrière de 20 ans, drafté l’an dernier.

Dimanche, contre les Blazers, le futur sophomore des Spurs s’était effectivement complètement troué, livrant un des pires matchs à titre offensif depuis son arrivée en NBA : 6 points à 1/17 aux tirs, dont 1/8 pour les tirs derrière l’arc ! Un véritable naufrage, évidemment remarqué, sans grande nuance, sur les réseaux sociaux…

« Je m’en suis pris plein la tête sur Twitter ! », s’amusait ainsi Malaki Branham. « C’est difficile d’éviter de lire tous ces trucs quand on passe du temps sur les réseaux sociaux. Mais c’est plus marrant qu’autre chose au final, car tous ces gens ignorent complètement à quel point on bosse dur. Et ça m’a donné de la motivation. »

Un scoreur toujours en confiance

La motivation de rebondir, et le natif de l’Ohio s’est fait plaisir cette nuit contre les Wizards d’un Bilal Coulibaly toujours aussi convaincant : 29 points à 12/20 aux tirs, dont 5/6 derrière l’arc ! Et la victoire en prime.

« Je me suis mis à enfin planter des tirs, tout simplement ! », résumait avec humour Malaki Branham, après cette belle réaction de sa part. « Il faut faire confiance en son travail. On est [en NBA] pour une raison. »

Une réaction remarquée par ses supérieurs, alors que le jeune arrière a tout intérêt à prouver en Summer League qu’il mérite d’endosser davantage de responsabilités la saison prochaine, avec la « vraie » équipe de Gregg Popovich, au sein de laquelle la hiérarchie est toujours à faire, sur le plan offensif particulièrement.

« Il a passé une sacrée mauvaise soirée l’autre jour, donc je lui donne du crédit pour avoir rebondi de la sorte », félicitait Matt Nielsen, assistant de « Pop » et coach des Spurs à Las Vegas. « Et encore hier, il a mal démarré [0 point dans le premier quart-temps], et aurait pu se lamenter. Mais il a cravaché, et ça a payé. »

Pas de doute, la progression de Malaki Branham entre sa première et sa deuxième campagne sera à suivre de près à San Antonio, la saison prochaine, aux côtés de « Wemby ».