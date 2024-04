Présentée en test hier sur BasketUSA, la Jordan Why Not .6 a choisi d’habiller ses modèles unis de couleurs vives. Après la version orange fluo, voici donc la « Volt », avec une tige et sa semelle qui ressortent principalement en vert fluo « Volt ».

Des touches de rose, sur le « Jumpman » notamment, et de noir, comme sur la tirette ou la languette, viennent compléter l’ensemble pour le moins « flashy ».

Le coloris « Volt » de la Jordan Why Not .6 est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de Nike France au prix de 149,99 euros.

