Les Nets verrouillent Cam Johnson pour 108 millions de dollars sur quatre ans !

Le transfert de Joe Harris à Detroit semblait avoir ouvert la voie à sa re-signature et, sans trop de surprise, on a donc appris que Cam Johnson avait accepté de rempiler chez les Nets. À la clé pour le joueur de 27 ans ? Ni plus ni moins qu’un contrat de 108 millions de dollars sur quatre ans !

Free agent protégé, celui qui représentera Team USA à la prochaine Coupe du monde était l’une des priorités de Brooklyn et ses dirigeants n’ont donc pas mis longtemps avant de le conserver dans leur effectif.

On se souvient que Cam Johnson avait été récupéré dans le cadre du transfert de Kevin Durant cet hiver et il s’était directement imposé dans le cinq de sa nouvelle équipe.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BRK 58 28 44.6 39.1 78.9 1.0 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 Total 283 26 44.7 39.2 83.0 0.8 3.1 3.9 1.7 1.7 0.8 0.8 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.