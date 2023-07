Chris Duarte en partance pour les Kings

La liaison entre Indiana et Sacramento continue de bien fonctionner puisque The Athletic annonce que les Pacers sont sur le point d’envoyer Chris Duarte aux Kings, en échange de choix de Draft. Une transaction qui interviendrait moins de 18 mois après l’arrivée de Domantas Sabonis à Sacramento, en échange de Buddy Hield et Tyrese Haliburton.

Treizième choix de la Draft 2021, le Canadien avait été l’une révélations de sa cuvée au point de décrocher une sélection dans la Second All-Rookie Team. Sa deuxième saison fut moins convaincante. Victime d’une grosse entorse à la cheville, il n’est jamais parvenu à lancer sa campagne, et il a même effectué un passage en G-League.

Pour Indiana, la manœuvre serait essentiellement financière puisqu’elle leur permet de disposer désormais d’une enveloppe de 36 millions de dollars pour recruter. On évoque ainsi un intérêt prononcé pour Bruce Brown, et les Pacers ont les moyens de lui offrir beaucoup plus que les Nuggets ou même les Lakers. Autre joueur ciblé : Max Strus, et on parle d’un « sign-and-trade » avec le Heat. Sans oublier Grant Williams, free agent protégé des Celtics.

Chris Duarte Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 IND 55 28 43.2 36.9 80.4 0.8 3.4 4.1 2.1 1.7 1.0 1.6 0.2 13.1 2022-23 IND 46 20 36.9 31.6 84.7 0.4 2.1 2.5 1.4 1.4 0.5 0.9 0.2 7.9 Total 101 24 41.0 34.7 82.1 0.6 2.8 3.4 1.8 1.6 0.8 1.3 0.2 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.