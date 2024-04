Julius Randle : « Le Garden te fait vieillir »

« Nous n’en sommes pas si loin. » En voyant le Heat s’inviter jusqu’à la finale NBA malgré une huitième place obtenue à l’Est, Julius Randle, dont l’équipe avait été éliminée par les Floridiens au second tour des playoffs, se dit que la dernière marche était accessible.

Malheureusement pour les New-Yorkais, leur aventure s’est terminée sur une sortie de route (4-2), marquée par les soucis de santé de l’intérieur. Victime d’une entorse de la cheville gauche, il a aggravé cette blessure lors du premier tour face aux Cavs et n’a pas eu son rendement habituel face au Heat : seulement 19 points à 41% aux tirs et 10 rebonds.

Opéré depuis, le gaucher a, malgré son état de santé, été visé pour ses contre-performances durant cette campagne de playoffs. En poste depuis 2019 à New York, Julius Randle, qui va apprécier cette intersaison pour « digérer tout ce qui s’est passé pendant l’année » et prendre « le temps de ralentir et de réfléchir », est désormais un habitué du niveau d’exigence de la scène locale.

« Franchement j’adore ça. Cela a fait de moi le joueur que je suis aujourd’hui. Ça me pousse. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. Cela a été difficile pour certaines personnes, pour ma famille, pour moi », énumère le joueur de 28 ans, dans le podcast de Paul George repris par le New York Post.

« Mais le Garden est un monstre différent. Ça m’a appris beaucoup plus sur moi-même, comme joueur et humainement. J’ai beaucoup grandi, mais ce genre de choses te fait vieillir. C’est un peu comme quand tu vois le président et qu’il a l’air en pleine forme. Et quatre ans plus tard, il a l’air vieux comme tout. C’est ce que je ressens en ce moment », image ainsi Julius Randle, arrivé des Pelicans en 2019.

Des fans exigeants mais reconnaissants

Lorsqu’il est interrogé sur le bilan de ses quatre années aux Knicks, le double All-Star fait dans l’ironie : « Tout d’abord, si vous voulez une leçon, pas de pouce tourné vers le bas. Cela n’a pas bien fonctionné pour moi. » C’est précisément le geste qu’il avait utilisé pour viser les fans du Garden, qui avaient sifflé l’équipe un soir de janvier 2022.

« C’est ça qui est le plus dingue… Quand on observe ça, à travers le prisme des médias, on se dit que c’est compliqué d’être ici. Mais je me promène tout le temps dans la ville, et il y a tellement d’affection. Les fans, les contacts en tête à tête, c’est fou ce qu’il y a comme amour. On n’a rien gagné, on est arrivé au deuxième tour, et ils sont tellement reconnaissants », affiche malgré tout l’intérieur, sous contrat à New York au moins jusqu’à 2025.

« Ils n’ont pas gagné depuis 50 ans, mais c’est ce qui m’a donné envie d’aller là-bas, de relever le défi, d’essayer de gagner. C’était la raison principale. C’est ce qui me motive. On a eu un petit aperçu de cela en tant qu’équipe, alors on se demande comment on peut s’améliorer », dit encore Julius Randle, dont la formation devrait connaître de nouvelles retouches pour essayer de viser un peu plus haut.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 Total 641 32 47.0 33.3 74.8 2.0 7.4 9.4 3.7 3.1 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.